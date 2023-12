Kostičius – apie bangavusį teisėjų darbą ir džiugesį dėl išvykusio lyderio

Nuotr.: Betsafe-LKL

Utenos „Uniclub Casino – Juventus“ vyriausiasis treneris Oliveris Kostičius nusistebėjo pražangų skaičiumi KMT ketvirtfinalio mače bei pažvelgė į laukiančią naujoko paiešką.

Rungtynių žaidėjas EFF 20 Gytis Radzevičius Taškai 12 Taiklumas 5-7 Atkovoti kamuoliai 7 Rezultatyvūs perdavimai 4

Aukštaitijos ekipa trečiadienį namuose 86:98 nusileido Vilniaus „Rytui“. Tai reiškia, kad sausio 20 dieną Vilniuje uteniškiams reikės laimėti bent 13 taškų pranašumu, norint patekti į finalo ketvertą.

„Sveikinimai „Rytui“, jie buvo stabilūs iki pat rungtynių pabaigos, – sakė Kostičius. – Manau, kad mačą nulėmė paskutinės 5 minutės. Mūsų didžiausia problema buvo kontroliuoti emocijas. Turėjome didelį norą kautis, rodėme labai dideles pastangas, bet tokiose rungtynėse reikia ramių galvų, jog darytum gerus sprendimus. Buvome tiesiog per daug emocionalūs rungtynių pabaigoje, o tai kainavo pergalę.

Žinoma, visada sakome, kad žaidi taip, kaip varžovas leidžia. „Rytas“ žaidė labai intensyviai 40 minučių, daug rotavo. Manau, kad du faktoriai buvo itin lemtingi: klaidos ir taškai po jų. Tai akcentavome ir prieš rungtynes. Be to, kova po krepšiais – leidome nusiimti 19 kamuolių puolime. Iš to jie sugeneravo 37 taškus, o tada pasidaro labai sunku laimėti.“

– Iš viso 55 pražangos šiose rungtynėse. Ar esate nustebęs dėl tokio skaičiaus?

– Tai yra per daug. Manau, kad pirmoje pusėje kriterijai buvo geri, bet po to šiek mums svyravo. Nenoriu prisikalbėti, bet teisėjavimas turi būti tolygus ir antroje pusėje. Dėl to jie metė daug baudų, o baudų metimų skaičius pasako daug.

– Į Vilnių vykstate su 12 taškų deficitu. Kiek vilties liko, jog galite sugrįžti?

– Antrosios rungtynės yra sausio 20 dieną, dar daug laiko liko, beveik mėnesis. Visų pirma, turime žiūrėti į artimiausias rungtynes, kurios yra penktadienį. Eisime iš rungtynių į rungtynes.

Toks yra krepšinis, viskas yra įmanoma. Norime gerinti savo krepšinį ir būti konkurencingi. Kitose rungtynėse nežiūrėsime į švieslentę, eisime ir stengsimės parodyti geriausią žaidimą. Jei to užteks, galbūt žengsime tolyn.

– Brae Ivey paliko komandą. Kokio žaidėjo ieškosite į jo vietą ir kada galima jo tikėtis?

– To mums ir trūko šiandien, nes jis turėjo didžiulę įtaką mūsų žaidimui tiek puolime, tiek gynyboje. Pirmiausia, sėkmės jam, nes nusipelnė tokios galimybės žaisti ACB lygoje. Manau, kad čia esanti organizacija ir krepšinio programa jam leido gerai pasirodyti ir išvykti į tokią komandą, kaip Žirona, kuri varžosi dėl atkrintamųjų.

Rinkoje žvalgomės žaidėjo, kuris galėtų bent jį pakeisti. Bandysime rasti tokį žaidėją artimiausiomis dienomis.