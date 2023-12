Mįslingai kalbėjęs Maksvytis: „Arba turi būti pergalės, arba kitokie veiksmai“

Nuotr.: Skirmantas Lisauskas/BNS

Kauno „Žalgiris“ kalendorinius metus ir pirmąjį ratą Eurolygoje baigė šešta nesėkme paeiliui. Lietuvos čempionai namuose 70:78 neatsilaikė prieš Tel Avivo „Maccabi“, o Kazys Maksvytis po pralaimėjimo teigė, jog nesėkmę lėmė atkarpa trečiajame kėlinyje.

Trečiojo kėlinio pradžioje kauniečiai dar pirmavo 38:35, tačiau tuomet svečiai pasileido į priekį ir laimėjo atkarpą 26:6 bei nutolo rekordiniu 17 taškų pranašumu – 61:44.

„Bloga antra trečio kėlinio pusė kainavo mums pergalę. Per trumą laiką paleidome varžovus 17 taškų į priekį. Mėginome sugrįžti, bet pastangų neužteko“, – kalbėjo „Žalgirio“ vairininkas.

Spaudos konferencijoje Maksvytis sulaukė klausimo apie pokalbius su žaidėjais. Strategas teigė, jog jie padėti nebegali bei pasėjo mįslę.

„Manau, kad pokalbių jau buvo gana nemažai. Arba turi būti pergalės, arba kitokie veiksmai“, – atsakė specialistas.

Paprašytas patikslinti, ką reiškia kitokie veiksmai, Maksvytis tik šyptelėjo: „Kitokie“.

– Dar kalbant apie tuos kitokius veiksmus. Ar pačiam galvoje iškilo klausimas dėl jūsų vyr. trenerio kėdės?

– Nenoriu apie tai šnekėti, paliksiu ateičiai.

– Gale buvote priartėję iki 6 taškų, bet neužsikabinote. Kas vėl lėmė nesužaistą mačo pabaigą?

– Prastesnės rungtynės, kas liečia išpildymą ir komandinį darbą nei abu mačai praėjusią savaitę. Šiandien turėjome žymiai daugiau broko. Situacijos kartojasi, duodame iniciatyvą lyderiams, o jie jau būna pavargę ir priima blogus sprendimus. Bet nemanau, kad šiandien pralaimėjome rungtynes ketvirtame kėlinyje, pralaimėjome trečiame.

– Ar netrūko ketvirtame kėlinyje daugiau Edmondo Sumnerio, kuris sėdėjo ant suolo?

– Edmondas mums įnešė gyvybės puolime, bet gynyboje darė mentalines klaidas. Žinote, toks jausmas, kad norisi laikyti Edmondą puolime, o Dovydą Giedraitį gynyboje, bet taip neišeina.

Rungtynių žaidėjas EFF 27 Josh Nebo Taškai 22 Taiklumas 8-11 Atkovoti kamuoliai 6 Rezultatyvūs perdavimai 2

– Akivaizdu, kad komandai pralaimint pasitikėjimas ir žaidėjų nėra pats aukščiausias. Ar jaučiate, kad rankos yra kažkiek nuleistos?

– Per treniruotes nejaučiu, o per rungtynes, manau, rankas nuleidome per anksti.

– Kas konkrečiai sugriuvo trečiame kėlinyje?

– Na, visų pirma tikriausiai reikia kalbėti apie gynybą. Nėra taip, kad prieš „Maccabi“ laimėsi tik gynyba, jie yra labai talentingi. Ir taip įmetė mažiau savo vidurkio. Sugriuvo ir puolimas ir gynyba, bet labiausiai ūpą numušė jų taškai. Rizikavome, dvigubinome jų žaidėjus, kamuolys nueidavo pas Nebo, norėjome, kad jis ten atsidurtų. Tuomet turėjome išrotuoti gynyboje, mes to nepadarėme. Pasikartosiu dar kartą, šiandien buvo blogos rungtynės išpildymo prasme.

– Vienu metu prametėte 15 tritaškių iš eilės. Ar tai buvo blogi metimai, ar tiesiog nekrito?

– Manau, kad nebuvo blogi metimai, gal tik atimti kelis Keenano Evanso ir Tomo Dimšos tritaškius, kur baiginėjosi atakai skirtas laikas. Susikūrėme gana gerų metimų, šiandien to taip pat trūko, tritaškiai prideda lengvumo. Matome, tik 10 rezultatyvių perdavimų su 15 klaidų. Metimai buvo neblogi, reikėjo juos sumesti.

– Paminėjote Sumnerio mentalines klaidas gynyboje, bet jis nemažą laiko dalį gynėsi prieš Lorenzo Browną. Kol nėra Arno Butkevičiaus, asmeninėje gynyboje jis yra geriausias besiginantis žaidėjas?

– Turbūt pareigingiausias šiuo klausimu yra Dovis Giedraitis, jis geriausiai vykdo trenerio nurodymus. Be jo gali ir Tomas Dimša ir Edmondas, bet Edmondas turi ilgas rankas, gerą kūną. Bandėme nežiūrėti į tiesioginę dvikovą, bandėme išnaudoti savo pranašumus.

– Pastarosiomis savaitėmis sumažėjusios Kevarriuso Hayeso minutės yra susijusios su pagerėjusiu Lauryno Biručio žaidimu ar yra kitų sunkumų?

– Žinote, nesinori konferencijoje kalbėti blogai apie žaidėjus, bet Kevarriusas žaidžia blogesnę atkarpą šiame sezone ir jūs tą matote. Laurynas taip pat žaidžia geriau. Jei anksčiau kažkur būdavo klaidų, Kevarriusas būdavo mūsų klijai. Mūsų keitimosi gynyba nebeveikia net su juo, kas praeitame sezone buvo labai svarbus faktorius. Ta mūsų kreivė kažkiek susijusi su blogu Kevarriuso žaidimu.

– Brady Manekas nežaidė mėnesį, bet paskutines 5 mačo minutes buvo ant parketo. Kaip drąsiai priėmėte tokį sprendimą?

– Norėjosi puolimo, taškų. Išleidome metančius aukštaūgius. Matėme, kad jis degė gera energija, bet turbūt dar nebuvo 100 proc. pasiruošęs.

– Gal jau turite sprendimą dėl Austino Hollinso ateities „Žalgiryje“?

– Ne, dar neturime.

– Kevino Pangoso atvykimas į „Žalgirį“ jau uždarytas klausimas?

– Negaliu dabar to atsakyti.

– Edmondas Sumneris susižeidė alkūnę. Ar turite informacijos apie jo traumą?

– Ne, neturiu.

– Ar jūsų akimis neatrodė, kad Evansas vietomis forsuoja įvykius?

– Na, Keenanas pelno daug taškų, jei idealia prasme, galima prisikabinti, kaip jis vadovauja komandos, prie gynybos, bet jis žaidžia po daugiau nei 30 minučių. Tas pats déjà vu jausmas, bandome gale leisti lyderius, kad jie turėtų kamuolį savo rankose. Bet jie tikriausiai pavargsta, pradeda daryti klaidas. Kažkokios tendencijos aiškėja.

– Kokia yra Arno Butkevičiaus situacija?

– Jis kažkiek lenkia terminus, bet nemanau, kad jis grįš anksčiau nei 6 savaitės.

– Ar po 6 pralaimėjimų iš eilės nepritrūkstate žodžių komandai?

– Sunku būna, be abejo. Pralaimėjimai didina nepasitikėjimą rungtynių planu, vieni kitais. Pergalės tai stiprina. Kai pralaimėjimai seka vienas po kito, be abejo sunku.

