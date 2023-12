Trinchieri ir Lietuva: Jankūno sustabdymas ir pagyros Ulanovui bei fanams

Nuotr.: Dainius Lukšta | Erikas Ovčarenko/BNS | BasketNews koliažas

Kauno „Žalgirio“ vyriausiuoju treneriu tapęs ir ilgametę patirtį Eurolygoje sukaupęs Andrea Trinchieri ne sykį buvo susidūręs su Lietuvos klubais, o taip pat ir nešykštėdavo skambių pasisakymų.

2009-13 m. Trinchieri turėjo etapą Kantu klube ir pirmąsyk karjeroje stojo prieš Kauno „Žalgirį“. 2011-12 m. sezone italo treniruojama komanda laimėjo tiek Kaune (77:71), tiek Italijoje (79:78).

Kita akistata su žalgiriečiais buvo jau 2015-16 m. sezone treniruojant Bambergo „Brose“. Namuose pasiekta triuškinanti pergalė (96:63). Būtent po šių rungtynių „Žalgiris“ atleido Gintarą Krapiką ir pirmąsyk vyr. treneriu Eurolygoje tapo Šarūnas Jasikevičius.

Šaras Kaune sugebėjo revanšuotis „Brose“ – 75:73.

2016-18 m. įvyko dar keturios akistatos su „Žalgiriu“ Eurolygoje, bet šįkart Trinchieri tik sykį tapo nugalėtoju.

2018-20 m. Trinchieri perėmė Belgrado „Partizan“ vairą, kai pakeitė Lietuvoje puikiai pažįstamą Nenadą Čanaką. Per etapą Serbijoje italas išsibandė prieš kitą Lietuvos komandą – Vilniaus „Rytą“. 2018-19 m. sezone „Partizan“ pralaimėjo Vilniuje (74:80), o dar skaudžiau krito namuose, kai Arciomas Parachouskis lemiamu dvitaškiu išlaikė „Ryto“ viltis patekti į „Top 8“ (78:77).

Kitą sezoną šių dviejų klubų keliai vėl susitiko ir abukart laimėjo „Partizan“, bet Trinchieri nepamiršo skausmo, kurį sukėlė lemiamas metimas.

„Rytas“ yra sunkus oponentas, turintis dideles ambicijas ir stiprius žaidėjus. Laimėjome Vilniuje, bet nepamiršime praėjusio sezono ir tai, kaip jie mus eliminavo iš kovos dėl patekimo į atkrintamąsias“, – prieš akistatą 2019-20 m. sezone kalbėjo Trinchieri.

Kur kas daugiau minčių apie Lietuvą ir „Žalgirį“ Trinchieri pradėjo žerti nuo starto Miuncheno „Bayern“ klube. Naujasis kauniečių vairininkas dar prieš trejus metus išskyrė lietuvį Šarūną Jasikevičių, kaip savo draugą ir trenerį, iš kurio mokosi.

„Yra daug mane įkvepiančių trenerių. Jeigu norite vardų, duosiu jums vieną – Željko Obradovičius, – Turkijos žiniasklaidai teigė Trinchieri. – Vis tik mokytis galima iš visų trenerių. Man labai pasisekė, kad pažįstu Željko ir (Šarūną) Jasikevičių, su kuriais esame draugai. Yra labai daug gerų trenerių, išskirti vieną iš jų nebūtų teisinga.“

2020 m. prieš Kalėdas vykęs „Bayern“ ir „Žalgirio“ mačas tapo tikra aistrų ir emocijų virtine. Po dviejų kėlinių Jalenas Reynoldas nustūmė Marių Grigonį, o dėl to su amerikiečiu ėjo išsiaiškinti dabartinis „Žalgirio“ direktorius Paulius Jankūnas. Tuometinį „Žalgirio“ kapitoną ėmė stabdyti prieš jį visu stotu stojęs Trinchieri.

„Mačiau du žaidėjus, kurie norėjo vienas prieš kitą pakovoti ir buvau vienintelis, kuris galėjau tai sustabdyti, – Jankūno apsistumdymą su Reynoldsu aiškino Trinchieri. – Aš gerbiu Paulių Jankūną, tačiau jis puolė Reynoldsą. Paulius yra gerbiamas ir daug patirties turintis žaidėjas, todėl aš tiesiog jį atplėšiau nuo Jaleno. Jankūnas bandė man paaiškinti, kodėl šoko prie mano auklėtinio, tačiau nenorėjau jokių problemų. Turiu gerą gyvybės draudimą.“

Tą vakarą vainikavo Marius Grigonis, pataikęs metimą su sirena, kuris išplėšė „Žalgiriui“ pergalę 74:73.

„Aš tikiu, kad galime apsiginti geriau, nei tai padarėme paskutinėje atakoje, nes gynėme visus plotus, tačiau Grigonis pataikė labai sunkų metimą. Mes tikėjomės, jog lemiamu metu gali išauti Milaknis ir darėme viską, kad apsigintume bei neleistume jiems susikurti jokio pranašumo. Tai nėra taktika, tai tiesiog žaidėjai, kurie pataiko svarbius metimus“, – sakė Trinchieri.

Kitas susidūrimas 2020-21 m. sezone buvo perpildytas džiaugsmo tiek Trinchieri, tiek „Bayern“ organizacijai, kadangi pergalė 71:70 prieš „Žalgirį“ lėmė pirmą klubo patekimą į Eurolygos atkrintamąsias.

„Išgersiu olimpinį baseiną raudonojo vyno. Gyvenimas yra per trumpas, jog galėtum gerti prastą vyną“, – po pergalės kalbėjo italas.

2021-22 m. sezonas „Žalgiriui“ ir „Bayern“ prasidėjo labai sunkiai – patirti keturi pralaimėjimai paeiliui. Tai lėmė, jog Kauno klubas atsisveikino su vyr. treneriu Martinu Schilleriu, o jį pakeitė Jure Zdovcas.

„Kai yra kalbama apie trenerį, kuris yra atleistas, man tai visuomet yra liūdnas momentas, – sakė Trinchieri. – Kiek treniruočių „Žalgiris“ turėjo pakeisti kažką? Ar matėte tvarkaraštį? Tikėtis pasikeitimo tiesiog spragsint pirštais... Aš neturiu būti kiekvieno trenerio advokatas, bet tikėtis pasikeitimų, kuomet turi Eurolygos dvigubą savaitę, traumuotus žaidėjus... Kaip galima tikėtis permainų? Spragsint pirštais? Krepšinyje tai neveikia.“

Po dviejų sezonų, kai „Bayern“ pasiekė Eurolygos atkrintamąsias, vokiečiai ir „Žalgiris“ tarsi apsimainė vietomis. Miuncheno ekipa smigo į antrą lentelės pusę, o Kazio Maksvyčio treniruojami žaliai balti šovė į viršų.

2022 m. gruodį prieš atvykstant mačui į Kauną Trinchieri negailėjo gražių žodžių „Žalgiriui“ bei teisingai nuspėjo reguliariojo sezono baigtį.

„Jie žaidžia aukščiausiu lygiu, su gera tarpusavio chemija, ypatingai namuose, – „Žalgirį“ gyrė italas. – Ir man atrodo, kad tai bus „Žalgirio“ metai. Turnyrinė lentelė atrodo kaip sniego gniūžtė, bet iš akies testo, manau, kad jie pateks į Eurolygos atkrintamąsias.

Jie laimėjo tokias rungtynes, kokių anksčiau nelaimėdavo, ir taip pat turi vieną sunkiausių namų arenų, kokioje įmanoma žaisti svečiams.“

Vėliau vykusios rungtynės tapo istoriniu vakaru Keenanui Evansui. 32 taškus ir 39 naudingumo balus surinkęs gynėjas atvedė „Žalgirį“ į pergalę 75:67.

Be galo svarbios rungtynės „Žalgiriui“ vyko 2023 m. balandžio 14-ąją Miunchene. Jau buvo žinoma, kad pergalė prieš Trinchieri vadovaujamą komandą atvertų kelią į atkrintamąsias.

Trinchieri tuomet darkart priminė, jog teisingai nuspėjo, kad „Žalgiris“ pretenduos į „Top 8“, o taip pat turėjo išskirtinių pagyrų kapitonui Edgarui Ulanovui.

„Esu tikras, kad Edgaro Ulanovo niekas neįvardija vienu iš labiausiai patobulėjusių krepšininkų. Arba bent metų sugrįžimu. Jis ir Šmits yra „Žalgirio“ sistemos pagrindas. Ulanovas pakeitė „Žalgirio“ veidą“, – žavėjosi treneris.

Galop nervingose rungtynėse žalgiriečiai 83:80 įveikė „Bayern“, kuriam mačas nieko nėlėmė, ir po ketverių metų pertraukos sugrįžo tarp aštuonių stipriausių Eurolygos komandų.

Kalbant apie platesnius komentarus įvairiomis temomis, Trinchieri yra atvirai užsiminęs apie krepšinio tvarkaraštį Europoje, kuris jo manymu yra pergrūstas.

„Eurolygos konceptas priveda prie kalbų apie formatą, – BN pokalbių laidoje žurnalistui Donatui Urbonui sakė Trinchieri. – Turime 18 komandų, o bent 17 komandų kiekvieną sezoną nori patekti į atkrintamąsias. Tai yra sunkiausias turnyras krepšinyje.

Iš tų 17-18 komandų tik 8 patenka į atkrintamąsias, tad vienų rungtynių svarba yra tiesiog neįtikėtina. Spaudimas vienose rungtynėse yra toks, kurį visada gali jausti. Bet taip pat yra tvarkaraštis, traumos, tad vis tiek yra tokių rungtynių, kurias turi paleisti. Tiesiog tą dieną negali varžytis. Gali bandyti, bet nesi tame lygyje, jog žaistum tas rungtynes.

Tai yra labai sunku kontroliuoti ir suprasti. Pirmas dalykas, kuris turi keistis, yra tvarkaraštis. Turime susėsti ir diskutuoti, nes tai sugadins geriausią krepšinio produktą, neskaitant NBA.“

Taip pat strategas prieš metus vykusiame pokalbyje paminėjo, jog Eurolygoje būtina įvesti įkrintamąsias, kas nuo šio sezono jau yra padaryta.

Vis dėlto Trinchieri prideda, kad nebūtų prieš komandų skaičiaus didinimą, jei tai lemtų skėlimą į konferencijas, mažiau rungtynių reguliariajame sezone bei finalo ketverto formato atsisakymą.

„Žaidėjai privalo turėti vieną mėnesį, kai jie nedaro nieko, tiesiog ilsisi. Tada reikia laiko nacionalinėms rinktinėms, nes jų reikia. Žiūriu visas rungtynes, žmonės nori matyti nacionalines komandas. Matau visose Europos arenose užpildytas arenas. Reikia apie tai galvoti.

Tuomet reikia sumažinti rungtynių skaičių. Mes žaidžiame apie 90 rungtynių (per sezoną), tai yra per daug. Be to, reikia laiko, kad žaidėjai galėtų tobulėti. Taigi, reikia susėsti su FIBA ir išsiaiškinti: kas skiriama nacionalinėms rinktinėms, kas žaidėjų poilsiui, kas klubams.

Kalbant apie Eurolygą, įkrintamosios yra gerai. Tai gali būti ir 6 komandos tiesiai į atkrintamąsias, o 7-12 vietos į įkrintamąsias. Numeriai nėra tokie svarbūs. Taip pat atėjo laikas galvoti apie atkrintamųjų formatą, o ne finalo ketvertą, nes tai jau išsisėmė. Nesupraskite neteisingai, aš myliu finalo ketvertą, bet galbūt mes norime pamatyti „Real“ – „Barcą“ penkerioms rungtynėms. Galėtume turėti mažiau rungtynių reguliariajame sezone bei konferencijas. Iš viso 24 komandos“, – kalbėjo Trinchieri.

Kalbėdamas „The Benas Podcast“ tinklalaidėje su Benu Matkevičiumi, Trinchieri apibūdino savo treniravimo stilių, kuris yra paremtas tuo, kokie žaidėjai tą sezoną susirenka į komandą.

„Kiekvieni metai yra skirtingi. Aš esu siuvėjas ir turiu pasiūti kostiumą, bet kiekvienais metais keičiasi medžiaga, keičiasi spalva. Žiūriu į visus krepšinio aspektus. Manau, kad geras treneris turėtų žinoti daug skirtingų būdų, kaip pakelti savo komandą. Sakau jums tai, nes negalime išlaikyti tų pačių žaidėjų 10, 5 ar net 2 metus. Jei gebi adaptuotis – esi geresnis treneris.

Jei gali laimėti rungtynes, naudodamas pikenrolą ar situacijas nugara į krepšį, besikeičiančią ar atsitraukiančią gynybą... Kiekviena komanda turi savo geriausią būdą žaisti. Dėl to kiekvienais metais gludinu, kerpu, keičiu kažką ir ieškau to, kas būtų geriausia mano žaidėjams. Tai yra tarsi pasirūpinimas jais. Iš kitos pusės, mano filosofijoje nėra derybų dėl vertybių“, – sakė italas.

Rūbinėje didžiausiu trenerio ramsčiu dažnai vadinamas kapitonas, o tokiu „Žalgiryje“ yra Edgaras Ulanovas.

Vis dėlto Trinchieri didelės svarbos šioms pareigoms klubiniame krepšinyje nesuteikia bei akcentuoja pokalbių su kiekvienu žaidėju svarbą.

„Manau, kad kapitonai yra svarbesni nacionalinėse rinktinėse, kur jo vaidmuo gali būti prilyginama Dievui. Na, gerai, beveik Dievui, – šyptelėjo Trinchieri. – Klubiniame krepšinyje kapitonas ne visada gali būti kapitonas.

Turi žaidėją, kuris klube yra daugelį metų, bei kitą žaidėją, kuris ką tik atvyko. Norėčiau pasakyti, kad kalbuosi su visais savo žaidėjais kas 2-3 dienas. Tai gali būti ir 20 sekundžių, ir 20 minučių. Nėra vieno būdo. Gali kalbėtis aikštelėje, biure, gerdamas kavą, restorane ar pasikvietus į svečius. Kartais turi būti atviras savo žaidėjams, jie turi matyti, kas slepiasi už rėkimo ir reiklumo.

Stengiuosi kurti teisingą hierarchiją, bet kalbuosi su visais. Tada turi prisitaikyti, kaip žaidėjas gali išnaudoti tą pokalbį, galbūt panaudotų kaip pranašumą sau ir komandai. Yra žaidėjų, su kuriais gali kalbėtis tik apie juos, nes jie negali įsivaizduoti didesnio paveikslo. Taip pat yra tokių, kurie gali įvertinti ne vieną, bet tris komandas kartu, nes jie turi tiek daug patirties ir yra atviri padėti komandai.“

Trinchieri debiutas prie „Žalgirio“ vairo turėtų įvykti kitą savaitę rungtynėse su Berlyno ALBA, kadangi KMT ketvirtfinalio mače su „Wolves“ ekipai dar vadovaus Tautvydas Sabonis.

Sutartis su Trinchieri sudaryta iki 2024-2025 m. sezono pabaigos.

