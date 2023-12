Maištavęs LeBronas kvestionavo teisėjų sprendimą

Nuotr.:

Į greitą ataką pasileidęs LeBronas Jamesas įsmeigė tolimą metimą, kuris galėjo išlyginti rezultatą.

Rungtynių žaidėjas EFF 22 Naz Reid Taškai 21 Taiklumas 8-11 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 1

Visgi teisėjas iškart signalizavo, jog įskaityti du taškai, sprendimas nepasikeitė ir po peržiūros.

Los Andželo „Lakers“ (18-16) Minesotoje 106:108 (31:29, 26:32, 20:21, 29:26) nusileido vietos „Timberwolves“ (24-7).

LeBronas iš toli pataikė likus 3,3 sekundės, metimas galėjo lyginti rezultatą. Tačiau po peržiūros arbitrai įskaitė du taškus ir „Lakers“ atsiliko 106:107.

Prie sekretoriato priėjęs „Lakers“ veteranas baksnojo į ant stalo buvusį monitorių, kuriame buvo užfiksuotas sprendimo momentas, kodėl įskaityti du taškai.

Po pertraukėlės pražanga sustabdytas Anthony Edwardsas pataikė baudą ir įtvirtino „Timberwolves“ pergalę 108:106.

„Akivaizdus tritaškis, – teisėjų sprendimą kvestionavo LeBronas. – Mano koja – už tritaškio linijos. Galima matyti tarpą tarp mano kojos ir tritaškio linijos. Aiškiai matosi balta linija ir medžio spalva ant grindinio ir tarpas tarp kojos ir linijos.“

„Ypatingai apmaudu, kadangi kam tada mes turime pakartojimo sistemą? Kam mums ši sistema, jeigu suklystama po pakartojimo?“

Jamesas per 39 minutes pelnė 26 taškus (9/17 dvit., 1/4 trit., 5/7 baud.), atliko 6 rezultatyvus perdavimus, atkovojo ir perėmė po 3 kamuolius.

Anthony Davisas surinko 33 taškus (11/15 dvit., 1/2 trit., 8/10 baud.), 17 atkovotų ir 4 perimtus kamuolius bei 8 rezultatyvius perdavimus.

Minesotos komandos lyderis Anthony Edwardsas nesileido į gilesnes diskusijas dėl LeBrono metimo.

„Nesupratau iki galo, – sakė Edwardsas. – Buvau pasiruošęs pergalingam metimui. Rengiausi, kad Finchy (Chrisas Finchas) nubraižytų kombinaciją ant manęs. Ruošiausi ir netgi nežinojau, kad buvo įskaityti du taškai, kol visi nepradėjo kalbėti apie tai.“

„Timberwolves“: Anthony Edwardsas 31 (8/15 dvit., 2/8 trit., 9/11 baud., 3 blok.), Nazas Reidas 21 (6/6 dvit., 2/5 trit., 5 atk. kam., 2 blok.), Mike'as Conley 15 (4/9 trit., 7 rez. perd.), Rudy Gobertas 13 (6/7 dvit., 13 atk. kam., 4 kld.), Karlas-Anthony Townsas 9 (9 atk. kam., 5 kld.).



„Lakers“: Anthony Davisas 33 (11/15 dvit., 8/10 baud., 17 atk. kam., 8 rez. perd., 4 per. kam., 2 blok., 52 naud.), LeBronas Jamesas 26 (9/17 dvit., 5/7 baud., 6 rez. perd., 3 per. kam.), Taureanas Prince'as (3/6 trit., 3 per. kam.) ir Austinas Reavesas (0/5 trit., 5/6 baud.) po 9, Jarredas Vanderbiltas 8 (5 atk. kam.), Christianas Woodas 7 (2/2 trit., 5 atk. kam.).