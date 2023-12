„Žalgiris“ pratęsė Hollinsui bandomąjį laikotarpį

cia kai vienas nesavalaikis sprendimas lemia kita nesavalaiki sprendima. butu atleide kazi pries dvi savaites, butu trinchieri susipazines su hollins ir per perejimu langa zinotu ka daryti. is kitos puses pangos turbut ne opcija todel nera renkamasi pangos ar hollins. del to turbut akivaizdu. gal butu treneri pakeite pries dvi savaites tai ir tu opciju daugiau butu buve, vis tiek jis turi savo poziuri. dabar visos el komandos nores stiprintis o zalgiris i perejimu langa ateina kaip treciokas i matkes kontrolini nedares nemu darbu.