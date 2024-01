Dėkingumą išreiškęs Maksvytis: „Šitų dalykų nepamiršiu visą savo gyvenimą“

Pamenu, kaip buvau sukritikuotas, kai iškart rašiau, koks blogas sprendimas parduoti Igną.. Daugelis džiūgavo, kad logiškas sprendimas ir plius pusė milijono. Šioje vietoje irgi bus pamoka Maksvyčiui - treneris turi žiūrėti savo interesų. Ir jei mato, kad be to žaidėjo nebus pergalių, laikytis tos pozicijos. Iki šios dienos nesutinku su argumentu, kad "jei žaidėjas pats išreiškia norą, jis nebus motyvuotas žaisti". Ir dar kaip bus. Čia profesionalus sportas. Ir kad ir dėl kokių priežasčių žaisi blogai šiemet, tai atsilieps kontraktui ir galimybėms kitąmet. Beje, net ir galvojant apie rinktinę, būtume antrais metais pamatę tikrą Igno potencialą. O dabar trina suolą Oly. Be to, mano manymu, tokie jauni žaidėjai turėtų galvoti ne apie tai, kaip pasiimti "milijoną" šiemet, apie tai, kaip pasiimti gerokai daugiau po 3-5 metų. Pvz 50 ir daugiau mln NBA.