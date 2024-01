Trinchieri debiutas: „Žalgiris“ – ALBA 74:71 (lieka 31 sek.)

Kauno „Žalgiris“ antradienio vakarą pradeda antrąjį Eurolygos ratą, o prie komandos vairo pirmąkart stovės Kazį Maksvytį pakeitęs Andrea Trinchieri. Lietuvos čempionus egzaminuos Berlyno ALBA.

ALBA versis be devynių krepšininkų, iš kurių svarbiausi – Gabriele Procida ir Louisas Olinde. Lengvasis krašto puolėjas Procida šį sezoną į „Žalgirio“ krepšį sumetė 8 taškus, jo vidurkis – 9,1 taško. Kitas puolėjas Olinde per 10 mačų fiksuoja 10,2 taško vidurkį, jis Eurolygoje nežaidė nuo gruodžio 14 dienos, o pirmajame mače prieš kauniečius nerungtyniavo.

Pirmasis Andrea Trinchieri pasirinktas startinis penketas: Keenanas Evansas, Edmondas Sumneris, Edgaras Ulanovas, Rolands Šmits ir Laurynas Birutis.

3:4, 1 min.: Thiemannas pataiko dvi baudas, Sumneris smeigia tritaškį, dar du taškus renka Thiemannas.

6:8, 3 min.: Šmits baudžiamas nesportine pražanga, Spagnolo sumeta baudas, Beanas pelno dvitaškį, Ulanovas pataiko iš toli.

Antras Sumnerio tritaškis, Spagnolo baudos metimu lygina rezultatą.Dar viena Spagnolo bauda, Evansas pelno tritaškį.Thiemanno dvitaškis greitoje atakoje, Maneko tritaškis. Tuo pačiu atsako Spagnolo, Birutis pelno dvitaškį.

Wetzellio baudos, Hollinso tolimas metimas, Beano dvitaškis.

„Žalgiris“ per pastarąsias trejas rungtynes Eurolygoje, kurias visas pralaimėjo, nė karto neįmetė 10 tritaškių, o šįkart per 6,5 minutės jau turi 6 tolimus metimus iš 9 bandymų. Du tritaškius įmetė Sumneris, po vieną – Evansas, Hollinsas, Manekas ir Ulanovas.

Thomaso tolimas šūvis.Schneiderio tritaškis.

Maneko baudų metimai.

„Žalgiris“: Edmondas Summeris 6, Brady Manekas 5.

ALBA: Matteo Spagnolo 7, Johannesas Thiemannas 6.

27:25, 11 min.: Evanso baudos, Dimšos tritaškis.

29:25, 12 min.: Dimšos tritaškis.

29:27, 14 min.: Thiemanno taškai.

34:27, 15 min.: Ulanovo tritaškis, Evanso ir Hayeso ataka žemė-oras.

37:27, 16 min.: Lekavičiaus baudos metimas, Biručio dvitaškis.

42:32, 17 min.: Browno tritaškis, Evanso baudos, Wetzello puskablis, Hollinso tritaškis.

42:35, 18 min.: Dar vienas Browno tritaškis.

Antrajame kėlinyje 7,5 minutės „Žalgiris“ žaidė su Edgaru Ulanovu ketvirtoje pozicijoje, o su juo kartu rungtyniavo trys gynėjai. Visą šį laiką aikštėje buvo Keenanas Evansas, o kitas dvi pozicijas dalijosi Lukas Lekavičius, Austinas Hollinsas ir Tomas Dimša. Netradicinio penketo „Žalgiris“ laimėjo atkarpą 20:10.Tokio penketo Andrea Trinchieri prireikė po to, kai Rolands Šmits per pirmąsias 2 rungtynių minutes prasižengė dukart ir sėdo ant suolo iki paskutinių 10 sekundžių pirmoje mačo pusėje.

Biručio taškai iš po krepšio, Beano dvitaškis.Spagnolo ir Lekavičiaus tritaškiai. Wetzellio dvitaškis, Lekavičiaus baudos.

Trinchieri rotacijoje daugiausiai laiko per pirmąją pusę žaidė Keenanas Evansas, per 16 minučių surinkęs 7 taškus (0/2 dvit., 1/3 trit., 4/4 baud.), 3 rezultatyvius perdavimus, 3 perimtus kamuolius ir 9 naudingumo balus. Edgaras Ulanovas rungtyniavo 15 minučių ir įmetė 6 taškus, Lukas Lekavičius ir Austinas Hollinsas ant parketo praleido po 12 minučių. Rolands Šmits rungtynių pradžioje per 2 minutes ir 16 sekundžių gavo dvi pražangas (antroji buvo nesportinė) ir Edmondsas Sumneris dviem pražangomis buvo nubaustas per 3 minutes ir 27 sekundes. Latvis antrojo kėlinio pabaigoje buvo išėjęs į aikštę 6 sekundėms, o Sumneris išvis nepakilo.