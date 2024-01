BasketNews žaidėjų apklausa: MVP, simbolinis penketukas ir dešimtadalį balsų gavęs Sedekerskis

Nuotr.: EuroLeague, Roberto Finizio, Tolga Adanali/Getty Images, ZUMA Press Wire

BasketNews pristato Donato Urbono paruoštą pirmąją Eurolygos vidurio sezono žaidėjų apklausą, kurioje vertinami išskirtiniai 2023-24 m. sezono pirmosios dalies rezultatai.

Šioje apklausoje surinktos 37 Eurolygos žaidėjų įžvalgos. Jie anonimiškai pasidalijo savo mintimis apie įvairias kategorijas, įskaitant naudingiausio žaidėjo (MVP), geriausio trenerio, naujoko, geriausiai besiginančio, proveržio žaidėjų ir visos Eurolygos komandos rinkimus.

BasketNews dėkoja žaidėjams už aktyvų dalyvavimą, atsiliepimą į kvietimus ir indėlį į diskusijas, kurios atskleidė geriausius šio sezono Eurolygos žaidėjus.

MVP

Madrido „Real“ įžaidėjas Facundo Campazzo pelnė Eurolygos vidurio sezono MVP apdovanojimą, surinkęs 37,8 proc. balsų.

32-ejų argentinietis demonstruoja savo įgūdžius aikštelėje, vidutiniškai pelnydamas po 11,6 taško ir pasižymėdamas 60,6 proc. dvitaškių taiklumu, taip pat atkovodamas po 2,8 atšokusio kamuolio, atlikdamas po 7 rezultatyvius perdavimus ir perimdamas po 1,4 kamuolio per rungtynes.

Campazzo tapo pagrindiniu varikliu Madrido komandai demonstruojant puikius rezultatus – per pirmąją sezono pusę ji iškovojo 16 pergalių per 17 rungtynių ir užtikrintai yra pirmoje turnyrinės lentelės pozicijoje.

Jo įtaka žaidimui neabejotina, tai įrodo faktas, kad jam būnant aikštėje „Real“ varžovus lenkė 23,9 taško per 100 atakų, pasak „BBallytics.com“.

Campazzo, organizuodamas „Real“ puolimą, gerokai padidina komandos pataikymo procentus. Madrido komandos dvitaškių pataikymas su juo aikštėje padidėja 9,3 proc. iki 62,8 proc., o tritaškių pataikymas šoktelėja 6,5 proc. iki 40,6 proc.

Mathias Lessort Komanda: Atėnų Panathinaikos

Pozicija: C Amžius: 28 Ūgis: 206 cm Svoris: 113 kg Gimimo vieta: Martinique, Prancūzija

Mike'as Jamesas gavo antrąją vietą MVP lenktynėse, vos keliais balsais atsilikęs nuo pirmosios vietos. Už jį balsavo 32,4 proc. Eurolygos žaidėjų.

Jamesas pretenduoja į MVP apdovanojimą, nes jam tai vienas geriausių sezonų karjeroje.

Vidutiniškai pelnydamas 19,8 taško, jis pasiekė antrą geriausią rezultatą per savo devynerių metų karjerą Eurolygoje. Jis taip pat yra pasiekęs geriausią karjeros rezultatą pagal naudingumo balus (21,8).

33-ejų amerikietis tritaškius meta 43 proc. taiklumu. Be to, jis fiksuoja karjeros rekordus pagal atkovotus kamuolius (4,4 per rungtynes) ir rezultatyvius perdavimus (4,9).

Tornike Šengelija užėmė trečiąją vietą MVP rinkimuose, surinkęs 16,2 proc. balsų.

Jis atvedė „Virtus“ į netikėtą antrąją vietą Eurolygos sezono viduryje ir didelę dalį laiko buvo lyderis pagal naudingumo balus.

Šengelija pasižymėjo visapusiška statistika: 16 taškų, 60 proc. dvitaškių pataikymas, 6,2 atkovoto kamuolio, 3,8 rezultatyvaus perdavimo ir 20,5 naudingumo balo.

„BBallytics.com“ duomenimis, Šengelija išsiskiria kaip vienintelis aukštaūgis, patekęs į geriausiųjų dešimtuką pagal sukuriamus taškus per rungtynes ir rezultatyvius perdavimus.

Campazzo, Jamesas ir Šengelija buvo vieninteliai žaidėjai, gavę daugiau nei vieną balsą MVP rinkimuose.

Žaidėjas Balsų pasiskirstymas

1. Facundo Campazzo 37,8 proc. 2. Mike'as Jamesas 32,4 proc. 3. Tornike Šengelija 16,2 proc.

Geriausias naujokas