„Žalgirio“ permainų nustebintas Jasikevičius: „Trinchieri – vienas geriausių Europos trenerių“

Nuotr.: Teodoras Biliūnas/BNS

Šarūnas Jasikevičius su Stambulo „Fenerbahče“ trečiadienio vakarą atvyko į Karmėlavos oro uostą ir netrukus patraukė link Panevėžio, kur ketvirtadienį sužais Eurolygos rungtynes su Tel Avivo „Maccabi“.

Dėl „Hamas“ ir Izraelio karo Eurolygos sprendimu šios rungtynės negalėjo vykti Stambule, tad „Fenerbahče“ turėjo surasti laikinus namus, kuriais ir tapo Aukštaitijos sostinė.

Visgi, jei ne Panevėžys, šios Eurolygos rungtynės veikiausiai būtų nukeltos.

„Žinokite, jeigu atvirai šnekant, Panevėžys buvo vienas paskutinių variantų, – oro uoste BasketNews sakė Jasikevičius. – Buvo arba Panevėžys, arba nukeltos rungtynės neribotam laikui. Abi komandos bandė išgelbėti rungtynes ir kalendorių. Taip, kad gavosi Panevėžys (šypsosi).“

Dar prieš porą savaičių Jasikevičius Stambule priėmė Kauno „Žalgirį“, bet per šį laikotarpį Lietuvos čempionų gretose spėjo įvykti trenerių pasikeitimas.

Nuostabos dėl „Žalgirio“ sprendimo pakeisti Kazį Maksvytį neslėpęs Jasikevičius buvo paklaustas, ar mato Andrea Trinchieri žaidimo filosofijoje panašumų į savo.

„Mes daug ir bendravę esame su Andrea, ir seriją esame praėję kartu. Manau, taip, – panašumus su Trinchieri komentavo Jasikevičius. – Kažkiek tai yra ir gynybinis daugiau treneris. Nežinau. Bet ir puolime jis yra visapusiškas treneris, turi sukaupęs didžiulę patirtį ir su įvairiomis komandomis pradirbęs. Jo patirtis yra didžiulė Europos krepšinyje ir, manau, kad „Žalgiriui“ nuo to bus tik geriau.“

– Kaip tiek klubas, tiek vietiniai fanai reagavo į tokį Eurolygos sprendimą? Vis tik praradote realias namų rungtynes.

– Taip, yra kaip yra. Mūsų darbas yra žaisti. Galima daug diskutuoti, bet reikia eiti žaisti ir bandyti paimti taškelį.

– Panevėžys, sakote, vienas paskutinių variantų, bet, turbūt ne blogiausias, tikintis, jog lietuviai palaikys „Fenerbahče?

– Tikėsimės. (juokiasi) Bet sunku tikėtis didelio palaikymo, nes vis tiek laukia keistos rungtynės. Reikia susikoncentruoti, atlikti darbą ir kad gerai sektųsi.

– Prie „Fenerbahče“ vairo jau esate tris savaites, vakar patyrėte pirmą pralaimėjimą. Kiek esate patenkintas komandos progresu?

– Gerai. Iš tikrųjų, tai labai sunku progresuoti, eini iš rungtynių į rungtynes, stengiesi pridėti, bet labai sunkiai gaunasi. Dabar žaidėjams dar šventės ant nosies, per jas būna irgi visokių niuansų. Daug čia nieko nepridėsi, kažkokias detales bandai... Stengiesi skrydžius išnaudoti, susėdame su žaidėjais vaizdo medžiagą pažiūrėti. Nedėkinga situacija, bet kai paimi darbą, jau žinai, kad daugiau mažiau taip bus.

– Apskritai, Eurolygos tvarkaraštis atrodo negailestingas – dvi paeiliui savaitės bus dvigubos, pirmas kartas istorijoje. Kiek jus apskritai neramina toks tvarkaraštis ir ar jau galima pajusti žaidėjų nuovargį?

– Kažkoks jis, aišku, yra visiems. Daug neapsikrauni galvos, pasižiūri į kalendorių ir eini žaisti. Taip, pažiūrėjome į tvarkaraštį, trys dvigubos savaitės per sausį... Gal kažkiek bus galima daugiau pailsėti per tą vasario langą, tai yra pliusas. Kalendorius jau daug metų yra nelogiškas ir negailestingas.

– Kaip pavyksta tarp to laviruoti – dar siekiant ir pasaugoti žaidėjus bei įvesti naujas idėjas?

– Žaidėjus kažkiek saugome vietinėse pirmenybėse. Su idėjomis tikrai sunku. Ir pailsėti jiems reikia, o apsunkina tai, kad praktiškai dvi komandos skirtingos yra Eurolygoje ir Turkijos pirmenybėse. Yra tų niuansų, bet nelabai stengiesi žiūrėti, eini vis į artimiausią dieną ir rungtynes.

– Būstą jau pavyko išsirinkti Stambule?

– Nieko. Gyvename su vaikais viešbutyje, tą patį maistą tris savaites viešbutyje... Kažkiek dar gavosi per Naujus atsipalaiduoti, išeiti ir pamatyti miestą, bet, šiaip, truputį juokinga. (šypsosi)

– Jums per tas kelias savaites nepavyko išsirinkti būsto, bet Kaune per tą laiką įvyko dalykų. Stambule dar gyrėte atvykusį Kazį Maksvytį, bet jis prieš Naujus buvo atleistas. Ar, iš šono stebint, jums tai buvo netikėta?

– Taip. Kažkiek nustebino, negali sakyti, kad taip ramiai praėjo. Iš pradžių viena idėja buvo, vėliau – kita, po to dar... Stebina, taip, nemeluosiu.

– Su Andrea Trinchieri treniruojama komanda laukia susitikimas po dviejų savaičių. Kokių pirmųjų pokyčių žaidime galima iš jo tikėtis?

– Jis turi įvairovę. Pas jį labai daug detalių tiek puolime, tiek gynyboje, kurios yra svarbiausios ir dažniausiai nulemia viską. Daug negaliu šnekėti, bet tai – vienas iš geriausių Europos trenerių.