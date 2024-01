Vesely vedama „Barcelona“ padovanojo Grimau pirmąją „El Clasico“ pergalę

Nuotr.: Rodolfo Molina/GettyImages

Lemiamame ketvirtyje varžovus surakinusi „Barcelona“ (12-6) laimėjo principinį mūšį Eurolygoje. Rogerio Grimau auklėtiniai namuose 83:78 (21:25, 24:22, 15:15, 23:16) patiesė Madrido „Real“ (16-2).

Rungtynių žaidėjas EFF 28 Jan Vesely Taškai 27 Taiklumas 12-18 Atkovoti kamuoliai 4 Rezultatyvūs perdavimai 0

Karališkajam klubui tai buvo vos antras pralaimėjimas šiame Eurolygos sezone. Prieš tai Chuso Mateo auklėtiniai per pratęsimą 99:100 nusileido Stambulo „Fenerbahče“.

Be to, tai buvo pirmoji katalonų pergalė Ispanijos derbyje per šį sezoną. Prieš tai „Real“ džiaugėsi pergalėmis Ispanijos Supertaurėje, ACB lygoje bei pirmajame Eurolygos rate.

Pirmoje pusėje dažniau „Real“ turėjo pranašumą, jis buvo pasiekęs ir 8 taškus (22:14 ir 30:22). Tačiau katalonai rankų nenuleido ir į pertrauką išėjo su vieno metimo deficitu (45:47).

Ekipos mainėsi pranašumu iki ketvirtojo kėlinio, kurį „Barca“ pradėjo galinga gynyba. Madrido ekipa pirmuosius taškus pelnė sužaidus net 4,5 minutės, o per tą laiką šeimininkai susikrovė dviženklį pranašumą (74:62). „Real“ dar bandė priešintis, bet į pergalę nesikabino.

Paskutinio kėlinio žvaigžde tapo „Barcelonos“ centras Janas Vesely. Jis per paskutines 10 minučių surinko 10 taškų.

Iš viso Vesely per 27 minutes pelnė 27 taškus (12/18 dvit., 3/3 baudų), atkovojo 4 kamuolius bei surinko 28 naudingumo balus.

Čekui tai buvo rezultatyviausios rungtynės Eurolygoje nuo 2021 m. gruodžio, kai jis dar atstovavo Stambulo „Fenerbahče“. Tuomet į Sankt Peterburgo „Zenit“ krepšį jis suvertė 32 taškus.

Nugalėtojams Rokas Jokubaitis per 19 minučių surinko 4 taškus (2/4 dvit.), 3 rezultatyvius perdavimus, 3 atkovotus kamuolius, 1 pražangą ir 8 naudingumo balus.

Madrido ekipos gretose labiausiai išsiskyrė Džananas Musa, kurio sąskaitoje per 29 minutes buvo 19 taškų (1/1 dvit., 5/8 trit., 2/3 baudų), 3 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 24 naudingumo balai.

„Barcelona“: Janas Vesely 27 (12/18 dvit., 3 blok., 28 naud.), Nicolasas Laprovittola 14 (3/8 trit., 8 rez. perd.), Nikola Kaliničius 13 (3/3 trit., 5 rez. perd., 4 kld.), Jabari Parkeris 10 (2/3 trit., 5 atk. kam.).

„Real“: Džananas Musa 19 (5/8 trit.), Mario Hezonja 16 (4/9 trit., 5 atk. kam.), Sergio Llullas 9 (1/7 trit.), Sergio Rodriguezas 7.

Rungtynių apžvalga: