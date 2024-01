Tautvydas Sabonis: apie paaukštinimą iki pagrindinio „Žalgirio“ asistento ir pagalbą Trinchieri

Nuotr.: D.Lukšta

Kai po pergalingų debiutinių rungtynių Andrea Trinchieri aikštėje apėjo visą ratą pasisveikinant su varžovų štabu, savo ir oponentų žaidėjais, teisėjais ir turimais asistentais, jis ketino pasukti link išėjimo į užkulisius, tačiau tuomet jį pristabdė Tautvydas Sabonis.

„Žalgirio“ štabe likę asistentai bando daryti viską, kad kaip įmanoma labiau palengvintų Trinchieri adaptaciją Kaune, o tą akimirką Sabonis naujajam treneriui atkreipė dėmesį, jog veiksmas aikštėje dar nesibaigė.

Jau tapo tradicija, kad po kiekvienų „Žalgirio“ rungtynių krepšininkai ir treneriai kartu su sirgaliais atlieka vadinamąją vikingų skanduotę.

Paragintas Sabonio, Trinchieri pasiliko tam aikštėje, bet pirmiausia šį reginį stebėjo sukryžiavęs rankas prie krūtinės. Netrukus prie fanų prisijungė ir jis.

Trinchieri ir Sabonis automatiškai greitai užmezgė ryšį. Kai šeštadienio rytą „Žalgirio“ nariai sužinojo, kad atleidžiamas Kazys Maksvytis, Paulius Jankūnas pirmajam šio sezono asistentui Tautvydui Saboniui pranešė, kad tą patį vakarą jis vadovaus komandai Karaliaus Mindaugo taurės rungtynėse su Vilniaus „Wolves“.

„Kaku į kelnes buvo, nemeluosiu“, – apie momentą, kai sužinojo, koks vakaras jo laukia, BasketNews sakė Sabonis.

Nors tik ryte buvo paskelbta apie sutartį su Trinchieri, italas tą pačią dieną dėjo pirmuosius žingsnius naujoje darbovietėje. Kai jis prieš rungtynes paskambino pasikalbėti su Saboniu, jo pirmasis žodis buvo ispaniškas.

Saboniui ispanų kalba yra puikiai pažįstama – jis gimė Valjadolide, kuriame tuomet žaidė jo tėtis Arvydas, o vėliau pats Tautvydas beveik dešimtmetį profesionaliai žaidė krepšinį Ispanijoje.

Taip ryšys tarp Tučio ir Trinchieri užsimezgė jau pirmąją dieną. Sabonio vadovaujamas „Žalgiris“ laimėjo KMT mačą su „Wolves“ 19 taškų pranašumu, o taip buvo gerokai palengvinta užduotis patekti į KMT finalo ketvertą Kaune. Kai italas treniruos „Žalgirį“ antrajame mače su „Wolves“, jiems reikės nepralaimėti daugiau nei 18 taškų skirtumu.

Šeštadienį – Sabonio vadovaujamo „Žalgirio“ pergalė KMT, antradienį – Trinchieri pergalingas debiutas prie „Žalgirio“ vairo, o jau ketvirtadienį – antrasis mačas prieš Vilerbano ASVEL.

Prieš išvyką į Prancūziją Sabonis tinklalapiui BasketNews papasakojo, kaip šį sezoną pakilo iki pirmojo asistento pozicijos ir gavo progą per pasiruošimą sezonui vadovauti „Žalgiriui“, išsiplėtė apie dieną, kai pirmą kartą „Žalgirį“ treniravo oficialiose rungtynėse, papasakojo apie gautus sveikinimus iš šeimos narių ir Trinchieri, ir aptarė, kaip komanda bando palengvinti Trinchieri įsiliejimą į organizaciją.

– Tautvydai, pirmiausia noriu pakalbėti apie tai, kaip priėjai iki to, jog šią vasarą tapai pirmuoju komandos asistentu ir jai vadovavai, kai Maksvytis buvo rinktinėje. 2019 metais pradėjai dirbti „Žalgirio“ dublerių individualių įgūdžių treneriu, po metų persikėlei į „Žalgirį“ ir tavo pareigos buvo tokios pačios. Kas įvyko nuo 2021 iki 2023 metų vasaros, kad nuo individualių įgūdžių trenerio pavyko pakilti iki pagrindinio asistento pozicijos?

– Atėjau, dubleriuose šiaip viskas buvo labai nauja. Dirbau, pakėlė, Šaras išėjo, mane pasiėmė į (pagrindinę) komandą. Reikėjo trenerio, visi buvo patenkinti mano darbu ir paėmė. Nuėjau per pirmuosius metus pas (Martiną) Schillerį. Dar Jankis (Paulius Jankūnas) ir Milas (Artūras Milaknis) buvo, tai (rodo pirštą prie burnos) nė žodžio, klausau, bandau. Tikrai galvojau, kad daug supratau apie krepšinį, bet tikrai ne tiek, kiek galvojau. Tie Schillerio metai kaip ir geri buvo. Arne Woltmannas (Schillerio asistentas) labai daug padėjo, Efka (Evaldas Beržininkaitis) labai padėjo. Kitas sezonas – blogas, išmetė Schillerį, tada ir Arnis išėjo, o prie Jures likau tik aš ir Efka. Tai gal nuo tada taip prasidėjo, kad truputį su Jure pajaučiau gerą vaibą, bandžiau padėti treneriui. Tada Kazys atėjo, Gintaras. Reikėjo derintis, išmokti, ką mokame geriausiai. Treneris Kazys iškart manimi labai tikėjo, davė pasitikėjimo, iš to pradėjome dirbti.

Kitą sezoną turėjome labai gerą, Kazys daug laisvės davė, leido man išsireikalauti, leido man per treniruotes kalbėti, leido man su žaidėjais dirbti. Noriu tikėti, kad esu darbštus žmogus. Klausiau, stengiausi, gyvenau arenoje. Kam reikėjo padėti, visada buvau. Žmonėms tai patiko, dariau tai dėl komandos ir šiais metais atėjo momentas... Su Kaziu daug kalbėdavome, diskutuodavome, per rungtynes ypač. Atėjo vasara, žinojau, kad bus rinktinėje, su Kaziuku truputį pakalbėjau ir po sezono Jankio paklausiau, ar būtų įmanoma, ar jis matytų mane vedant komandą per pasiruošimą sezonui. Su Gintaru pakalbėjome, Gintarui tiko viskas, Paulius tikrai sutiko, tada su Kaziu pakalbėjome, kad aš tai paimčiau.

– Kai kalbėjai su Gintaru dėl to, kas vadovaus komandai Kaziui esant rinktinėje, galbūt jis kaip tik tave skatino to imtis, nes pats Gintaras jau turi daug patirties?



