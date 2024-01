cia akivaizdziai zaidzia asmeniskumai. balciunas susipykes su motiejunu arba jankunu ir issilieja. taip zalgiris privatus klubas, bet tarkime jei kliuna savivaldybes parama, kodel neziuri procento nuo biudzeto? pvz rytas gauna 1.45milijono is 4.5, kas yra 32proc. zalgiris gauna 2 milijonus is 13 kas yra 15proc. tai kas islaikomas savivaldybes? ir as cia nesakau kad rytas gauna per daug. visiskai ne. kiekvienas miestas gali remti ir remia klubus ir manau dauguma tiek vilnieciu tiek kaunieciu nieko pries kad savivaldybes tuos pinigus duoda. sakot arena zalgiris turi? ok, tai geras irankis, duoda daug pelno, bet ir koncesija uz ja moka. ten irgi dirbti reikia. vilniaus savivaldybe zada irgi rytui pastatyti arena. reiktu balciunui buti profesionalesniam kalbant blenius. jau nesneku apie trenerius, pats butu gm tai turbut kiltinaviciu statytu. kiek treneriu yra eurolygos ir eurocup vyr treneriai lietuvoje? sako italas triskart daugiau gauna. tai yra rinka. jei kazys toks geras ir tik 200k, kodel jis negaus pasiulymo dirbti bent jau alboje ar kokiame asvel? nes matyt lygis netinkamas. vienintelis kurtis dar eurolygoj be saro sekmingiau dirbo, bet ir tai dar kazkiek del pazinciu nuo sovietmecio kai magus veze is uzsienio i sajunga pardavimui. taip nusipezet reiktu sugebet. dar galejo isvardint lietuvius kurie yra pigesni uz hayes, hollinsa bet turi ta pacia nauda? ok, smitas 800k. kas ji pakeis? dmo? neipirksi uz tiek. o legionieriu tiek ryte tiek zalgiryje vienodai. lietuviu yra mazai, per 4 komandas - zalgiri, ryta, vilkus ir kabeli jie ir pasidalina. jau kai kuresi vilkai jie eme beleka is lietuviu nes nebuvo tiesiog tinkamo lygio. ir dar. jei apie lt rinktine kalbeti tai sekmingiausia ji buvo pries 10-20 metu. tada zalgiris buvo silpnas, bet buvo konkurencija su rytu. sitas aspektas i krepsini grizta. bet kad buvo tada ko nera dabar tai ne zalgiris augino zaidejus o jie zaide pajegiuose uzsienio klubuose. kas dabar losia? jei jau mes zvengiam ziuredami z sudeti kad losia dimsa su biruciu ir tikimes top8. tai lt rinktine ir nebus stipri nes tu zaideju nera tokiu stipriu. ir cia ne zalgiris ar rytas neaugina. o kaip tik gal kiltinavicius, cvirka ar kiti sporto mokyklu treneriai per silpni? gal sistema bloga kai losiama tik komandiskai bet jokiu individualiu igudziu? apie tai ne zodzio is sio pasiputusio ir isiskaudinusio veikejo. zalgiris per langa zaideju neisleido nes fiba ir eurolyga buvo susipyke. paverkim per interviu pries visus.