Užduokite klausimą BN+ Q&A tinklalaidei

Wolves gauna labai nemaza srauta sh.. is ryto fanu. Gal galetumet paanalizuot apie Ryto ir Vilku klubu pradzios panasuma: iki 97 metu klubas buvo Marijampoleje ir vadinos Marijampoles Lietuvos Rytas, po to nusipirko mirstancia Statyba ir persikele i Vilniu (tinka), kluba iki tol nieko nepasieke (tinka), buvo reikalingas vienam verslininkui pasirodyt (tinka), pergales iskovotos uz neaiskius pinigus (gerbiamas GV yra nuteistas su AA Rolandu Paksu byloje del prekybos poveikiu, kluba reme visokie Lietuvos Gelezinkeliai kurie budama valstybine firma skyre pinigus privaciam klubui, kad Dailydkos zmona kartais isspausdintu Stiliaus zurnalas (galimai)). As suprantu, kad dabar klubas pasikeite ir yra kiek svaresnis (galimai (o gal tiesiog yra savivaldybes pinigu plovykla), bet visos pergales pasiektos prie anos valdzios, be to dauguma ryto fanu pradejo ji palaikyt kai ten zaidde Eidsonai ir Nielsenai. PS Wolves nepalaikau (ZALIA BALATA), tiesiog man keista Ryto fanu reakcija