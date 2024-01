„Fenerbahče“ Panevėžyje pelnė 109 taškus ir pagerino klubo visų laikų rezultatyvumo rekordą, po kurio Jasikevičiaus štabas sulaukė žinučių likti Aukštaitijos sostinėje ilgesniam laikui. Šaro tikinimu, „Žalgiris“ pirmiausiai stringa dėl to, jog yra per aukštai iškelta kartelė.

Šarūnui Jasikevičiui laukiant televizinio interviu bendroje „Kalnapilio“ arenos erdvėje, likusi sirgalių grupelė už užtvaro prižiūrima apsaugos stebėjo specialistą bei laukė progos nusifotografuoti.

Dar dalis laukė tribūnoje už treko ir plojo Šarui išstojus eteryje. Jo treniruojama „Fenerbahče“ Panevėžyje pasiekė klubo visų laikų rezultatyvumo rekordą (109) ir 35 taškais (109:74) nušlavė Tel Avivo „Maccabi“.

„Kiek žinau, klubas jau užsakinėja viešbutį ir persikeliame (gyventi) į Panevėžį, – spaudos konferencijoje šypsojosi Jasikevičius. – Nes tiek žinučių gauta, kad galbūt komandai verta būtų pakeisti vietą. Juokas juokais, bet visas štabas dabar rūbinėje sėdi ir visi gavo tiek žinučių, jog reikia galvoti kažką.“

Pergalė 35 taškais – trečia didžiausia per Jasikevičiaus treniravimo karjerą Eurolygoje. Rekordinis laimėjimas 42 taškais buvo pasiektas būtent prieš „Fenerbahče“, kai 2020-2021 m. sezone treniravo „Barceloną“.

„Fenerbahče“ puikiai reabilitavosi po antradienį patirtos nesėkmės 76:85 prieš Belgrado „Crvena Zvezda“, kuri buvo pirmoji Šarui vadovaujant Stambule.

Turkijos grandas Panevėžyje svečiuojasi trumpam: neutralios arenos prireikė dėl Tel Avivo „Maccabi“ saugumo Izraelyje besitęsiant kariniam konfliktui su teroristine „Hamas“ grupuote.

Eurolyga Aukštaitijos sostinėje vyko pirmąkart istorijoje, dvikovą stebėjo 2963 žiūrovai.

– Antrajame kėlinyje jūsų komanda pelnė 35 taškus, atrodė, kad Georgios Papagiannis su 12 taškų užkūrė komandą. Kas jūsų akimis padėjo nulaužti rungtynes?

– Aš manau, kad rungtynes nulaužė mūsų solidumas, ypač iš tų situacijų, kur tikrai neleidome jiems bėgti ir labai kovojome dėl kamuolių. Aišku, kai tau pirmose rungtynėse įmeta, man atrodo, 24 taškus iš antrų šansų, tai mūsų visas dėmesys turėjo būti antriems šansams ir jų greitam puolimui. Greitą puolimą tikrai susitvarkėme, antrus šansus irgi susitvarkėme. Galbūt gale jų skaičiai šiek tiek geresni jų, bet visumoje – žaidžiant su „Maccabi“ tai yra du pagrindiniai dalykai, kur jie dominuoja Eurolygoje ir tikrai juos sutvarkėme.

Rungtynių žaidėjas EFF 21 Tyler Dorsey Taškai 21 Taiklumas 7-10 Atkovoti kamuoliai 1 Rezultatyvūs perdavimai 1

– Kaip apskritai atmosfera Panevėžyje?

– Turiu padėkoti asmeniškai už tokį šiltą priėmimą. Atmosferą per dvigubą savaitę labai sunku pajausti. Atvažiuoji kokią 22:30 ar 22 val. į viešbutį, truputį pavalgai, pasižiūri Eurolygą, kaip visą laiką, ir eini miegoti. Ryte pamėtimas, šiek tiek kažką apšnekėti minimaliai.

Atmosfera įdomi, nes namų rungtynės, bet ne namų. Asmeniškai esu dėkingas už tokį priėmimą ir svarbiausia, kad atvažiuoji čia paimti taško ir tą pasiekėme.

– Kalbant apie aprangas, atrodė, kad susilygino komandos spalvomis.

– Taip, bet nebuvo taip blogai, kaip pranešė man. Prieš rungtynes pasakė, kad abi komandos geltonai atrodys, bet tokios skirtingos geltonos, vieni su tamsesniais. Galvojau bus blogiau iš tikrųjų. Man atrodo, kad Belgrade panašiai buvo.

– Po pralaimėjimo prieš „Crvena Zvezda“ tokios auklėtinių reakcijos ir tikėjotės?

– Taip, visą laiką norisi eiti į pergalių kelią. Kai pagalvoji, čia yra namų rungtynės. Jeigu per dvigubą savaitę pralaimi abejas namų rungtynes, tai jūs patys suprantate, kas tai yra Eurolygoje. Viena pergalė ir tu eini į viršų, vienas pralaimėjimas ir tu eini žiauriai žemai. Dabar būtų dvejos namų rungtynės pralaimėtos, tai būtų labai skausminga.

– Šį sezoną Nigelis Hayesas-Davisas žaidžia įspūdingai. Kur jis dėjo žingsnį į priekį nuo etapo „Barcoje“?

– Manau, kad svarbiausia yra patirtis. Tikrai surado savo vietą, kur jis yra. Žaidžia solidžiai ir žaidžia savo pozicijoje netgi daugiau, kur gali išnaudoti daug savo privalumų. Bet manau, kad svarbiausia yra patirtis, ji vis tiek ateina su laiku ir žaidėjams reikia laiko susitūpėti. Ypač tokiose negailestingose varžybose, kaip Eurolyga.

– Pačiupinėjote komandą porą savaičių. Ar matote poreikį pildytis?

– Manau, kad būtų galimybė pasikviesti tik kažkokį naujoką iš už Eurolygos ribų. Manau, kad bus tikrai labai sunku kažką padaryti. Buvo kalbų, buvo idėjų, bet kaip ir visą laiką, Europos krepšinyje niekas nėra įpratę prie kažkokių pasikeitimų. Visi šneka, kad šiame lange viskas įvyks ir praktiškai niekada nieko neįvyksta.

Aš esu vienas iš tų, kurie visą laiką galvoja, kas yra panosėje. Reikia dirbti su savais, reikia, kad jie suprastų, ko tu nori iš jų. Ši komanda yra gera ir reikia bandyti išspausti iš jos maksimumą.

– Minėjote apie tas idėjas. Galėtumėte pagarsinti jas?

– Yra kiekvienas žaidėjas, yra kiekvienas žmogus ir kažkokią idėją jam turi, bandai su juo šnekėti, kad jis tą idėją atsivestų į komandos kontekstą. Aš manau, kad visi gali pagerinti žaidimą tiek gynyboje, tiek puolime. Po truputį, kaip tą padaryti, nelabai aš žinau. Jeigu imame sausį, tai trys dvigubos savaitės, tik bandai išgyventi. Vasarį ateina taurė jau. Kažką kažkur bandai padaryti.

– Galva užimta sava komanda, bet kaip manote, dėl ko labiausiai stringa „Žalgiris“?

– Visų pirma, stringa dėl to, kad iškelta kartelė labai aukštai. Pradėkime nuo to. Ir praėjęs sezonas, ir kažkurie buvę sezonai kažkiek išlepino fanus prie to, kad mes jau čia turime eiti su vienu iš mažiausių biudžetų ir visą laiką būti aštuntuke. Bet jeigu mes žiūrime praėjusių metų „Žalgirį“, tai labai daug kas jiems sukrito. Taip, sukrito dėl labai gero charakterio, išsitraukė daugybę rungtynių pabaigose. Praėjusių metų istorija buvo fantastika, reikia prieš juos kepurę nukelti. Bet ši istorija yra sunki.

Visą laiką keičiasi žaidėjai, atsitinka ir traumos, yra tiek faktorių ir šitoje situacijoje yra sunkiausia, kad atrodo, jog tas, kuris kaltas dėl visko, yra ant suoliuko. Nebūtinai taip būna. Jie kaunasi ir negalima sakyti, kad atrodo beviltiškai. Praėjusį sezoną 2-3 taškeliai būdavo tavo pusėje, o šį sezoną jau jie – ne tavo pusėje, ir atrodo, kad blogai. Nėra blogai.

„Žalgiris“ – viena solidžiausių organizacijų, fanų palaikymas – fantastinis. Bet „Žalgiriui“ nėra taip lengva kiekvienais metais perlipti per save ir kovoti.

– Kaip jūsų akimis atrodo „Barcelonoje“ likęs Rokas Jokubaitis?

– Nedvejoju Roku. Jis suras savo kelią. Yra profesionalus, kiekvieną dieną tikrai atsiduoda 100 proc. ir atidirba. Nereikia dvejoti Roku.

Nigelo Hayes-Daviso komentaras po rungtynių Panevėžyje: