Atvirai su Šaru išsikalbėjęs Hayesas-Davisas: „Dabar esame geriausi draugai“

Šarui atvykus į Stambulą, Hayesas-Davisas inicijavo pokalbį, per kurį atvirai išsikalbėjo po nesėkmingo etapo Barselonoje ir atvertė naują santykių lapą.

Nuotr.: Dainius Lukšta

Nuotr.: Teodoras Biliūnas/BNS

Nuotr.: Teodoras Biliūnas/BNS

Nuotr.: Teodoras Biliūnas/BNS

Nuotr.: Dainius Lukšta

„Aš viską suprantu“, – „Kalnapilio“ arenos spaudos konferencijos kambaryje sakė Nigelas Hayesas-Davisas.

Stambulo „Fenerbahče“ puolėjas sėdėdamas už operatorių reagavo į Šarūno Jasikevičiaus pastebėjimą, kad Hayesas-Davisas klausosi, kas yra kalbama apie jį.

Amerikietis tapo vienu iš pamatinių „Fenerbahče“ klubo narių. Buvęs Kauno „Žalgirio“ legionierius 2022 metais paliko Šaro treniruotą „Barceloną“ ir persikėlė į Stambulą, kur po pirmojo sezono jam buvo įteiktas kontraktas iki 2026 m. vasaros.

Jasikevičius pasikvietė Hayesą-Davisą į „Barceloną“ po etapo „Žalgiryje“, tačiau legionieriaus etapas Ispanijoje nesusiklostė sėkmingai.

Puolėjas katalonų gretose Eurolygoje rungtyniavo po 19 minučių, per kurias rinko po 4,2 taško, 2,1 atkovoto kamuolio ir 4 naudingumo balus.

Šį sezoną jis – daugiausiai Eurolygoje žaidžiantis krepšininkas visoje lygoje: aikštėje praleidžia net po 33 minutes ir fiksuoja karjeros sezoną.

Hayesas-Davisas tokį vaidmenį įgavo „Fenerbahče“ treniruojant Dimitriui Itoudžiui, tačiau krepšininko laikas aikštelėje nesumenko ir klubo vairą perėmus Šarui.

Juos likimas suvedė trečioje komandoje paeiliui, tačiau šį kartą Turkijoje jiedu atvertė naują lapą tarpusavio santykyje. Hayesas-Davisas Panevėžyje pasakojo, jog tai padėjo padaryti inicijuotas asmeninis pokalbis, po kurio Barselonos skauduliai liko praeityje.

„Mano laikas Barselonoje nebuvo vienas geriausių karjeroje, jeigu vertintumėme statistikos skaičius, – sakė Hayesas-Davisas. – Buvo tam tikrų dalykų tarp Šaro ir manęs, apie kuriuos pasikalbėjome jam atvykus į Stambulą. Pasakiau jam, kad noriu apie tai pašnekėti, viską pradėti nuo švaraus lapo ir judėti pirmyn. Šaras dabar yra geriausias mano draugas.“

Rungtynių žaidėjas EFF 21 Tyler Dorsey Taškai 21 Taiklumas 7-10 Atkovoti kamuoliai 1 Rezultatyvūs perdavimai 1

Hayeso-Daviso statistika Eurolygoje:

Hayesas-Davisas į Panevėžį nukeltose Eurolygose rungtynėse su „Maccabi“ per 25 minutes pelnė 11 taškų, atkovojo ir perėmė po 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir surinko 19 naudingumo balų.

„Fenerbahče“ laimėjo triuškinamai 109:74 ir pagerino klubo visų laikų rezultatyvumo Eurolygoje rekordą. Prieš tai geriausias rezultatas – 107 pelnyti taškai – buvo fiksuotas keturis kartus.

Turkijos grandas (11-8) su Šaru priešakyje Eurolygoje pasiekė penktą pergalę per šešerias rungtynes ir turnyro lentelėje pakilo iki penktosios vietos.

Turnyro lentelę galite rasti paspaudę čia.

– Žvelgiant į švieslentę atrodo, kad buvo pakankamai lengvos rungtynės, bet kaip viskas buvo jūsų akimis?

– Pirma mintis – beprotiška, kad namų mačas vyko Lietuvoje. Bet žinote, gyvenime vyksta daug dalykų, kurių mes nekontroliuojame, todėl vertiname svetingumą ir galimybę žaisti Panevėžyje. Pirmiausiai ačiū už tai, bet visgi tai – iššūkis, kuris išvedė mus iš komforto zonos, o kai tai atsitinka, būna, jog sužaidi geriau. Taip atsitiko ir mums.

Mūsų žaidimo planas prieš labai gerą „Maccabi“ komandą buvo paprastas. Mums reikėjo susikoncentruoti į du dalykus, kuriuos išpildėme labai aukštame lygyje ir dėl to laimėjome. Plano išpildymas negarantuoja, kad laimėsi 30 taškų persvara, bet šiame mače nutiko būtent taip.

– Kokia buvo jūsų pirminė reakcija į žinią, kad Eurolygos namų rungtynes žaisite Lietuvoje?

– Aš ir visi kiti buvome pikti dėl vienos priežasties, nes tai – namų rungtynės. Sunku žaisti tokias rungtynes Eurolygoje, nes būdamas namuose už tave stovi publika ir tai visada yra didžiulis tavo pranašumas. „Maccabi“ jaučiasi lygiai taip pat, kada dabar turi žaisti ne namie ir už uždarų durų. Visi supranta, kad jų namų arenos atmosfera padeda jiems laimėti daug rungtynių.

Pirma mintis buvo tokia, kad gaila dėl tokios situacijos, o visų antra – kodėl Lietuva? Kodėl negalėjome vykti į Ispaniją ar kur į Pietus, kur šilta? Tačiau pasikartosiu, kad vertiname priėmimą ir galimybę sužaisti rungtynes čia. Galbūt mums reikėtų likusias namų rungtynes žaisti Panevėžyje, jeigu žaisime šitaip.

– Ar jaučiate sentimentus Lietuvai?

– Kai nusileidome Kaune, Šaro pirmieji žodžiai buvo: sveikas sugrįžęs namo. Pasų patikros punkte džentelmenai sakė tą patį. Visi juokavo panašiai: ar patinka, ar pasiilgote lietuviško oro? Ne, patiems lietuviams nepatinka šitas oras, tad kodėl man turėtų patikti. Tačiau jausmas geras, jog pavyko užmegzti santykį su žmonėmis geru laiku ir spėčiau, kad jie nėra pikti vėl matydami mane Lietuvoje. O viskas galėtų būti ir atvirkščiai.

– Šarūnas Jasikevičius „Fenerbahče“ vyr. trenerio poste pakeitė Dimitrį Itoudį. Kokius skirtumus pastebėjote vėl suvienijus jėgas po pusantrų metų pertraukos?

– Manau, kad jis daro viską, kad išliktų kuo ramesnis. Kaip ir jūs patys matėte Šarą Kauno „Žalgiryje“, jis gali demonstratyviai ir išraiškingai supykti, ir visa tai sukyla dėl noro laimėti. Mano laikas Barselonoje nebuvo vienas geriausių karjeroje, jeigu vertintume statistikos skaičius. Buvo tam tikrų dalykų tarp Šaro ir manęs, apie kuriuos pasikalbėjome jam atvykus į Stambulą. Pasakiau jam, kad noriu apie tai pašnekėti, viską pradėti nuo švaraus lapo ir judėti pirmyn. Šaras dabar yra geriausias mano draugas. Jeigu paklaustumėte jo apie tai, mes esame geriausi draugai ir judame į priekį.

Aišku, gaila, kai bet kuris treneris yra atleidžiamas, visi žino, kaip jaučiausi dėl Itoudžio. Bet negaliu kontroliuoti tokių dalykų. Man niekas nesakė prieš paskiriant Itoudį, niekas nekalbėjo su manimi ir prieš atleidžiant jį. Neturiu žodžio tokiose situacijose. Gaila, kai taip nutinka, bet tai – verslo ir gyvenimo dalis. Nelieka nieko kito, kaip tik žiūrėti į priekį.

Šaras grįžo ir jis – vyrukas, kurį pažinojau. Mes pradėjome nuo švaraus lapo, apsukome viską 180 laipsnių kampu nuo to, kaip išsiskyrėme paskutinį kartą. Dabar džiaugiuosi, jog mano geriausias draugas grįžo, jis – mano bičiulis, dėl to viskas yra puiku.

– Jasikevičius paminėjo, jog esate dar labiau subrendęs krepšininkas. Kas pasikeitė jūsų nuomone?

– Tiesiog bandau gyvenime būti labiau savanaudiškas. Stengiuosi skaityti kuo daugiau. Per gyvenimą sutikau daug gerų žmonių, kurie padėjo man bendraudami, rekomenduodami knygas. Egzistuoja sveikas savanaudiškumo lygis, kurį tau reikia turėti, jeigu gyvenime nori kažko pasiekti. Man augant visuomet būdavo kartojama, kad esu per geras, esu per geras, ir aš buvau tikrai geras vyras, tas tiesa.

Taip ir pabaigsi gyvenimą būdamas puikiu žmogumi, bet šita savybė nenuves tavęs ten, kur norėtum būti. Išsiugdžiau sveiką egoizmą ir galiu pasakyti, kad dabar atsiperka tai. Suderinus tai su įdedamu darbu ir pasitikėjimu nestabdyti savęs siekti svajonių, dabar einu į aikštę ir žinau, jog esu geriausias žaidėjas. Dirbu ir jaučiu, kad dirbu sunkiausiai. Būtent tai daugelis žmonių turėtų pritaikyti ne tik krepšinyje, bet ir savo gyvenime.

– Šarui perėmus „Fenerbahče“ vairą laimėjote aštuonerias iš devynerių rungtynių. Kaip trenerių pasikeitimas įplieskė komandą?

– Kai nutinka kažkas panašaus, toks įvykis supurto bet kurią organizaciją. Kai keičiamas treneris, tai – didžiulė žinia visoje Europoje, kuri sužadina žmones, jog turime dirbti efektyviau. Visa tai paliečia organizacijoje dirbančius žmones ir, aišku, tada – žaidėjus. Jeigu treneris atleidžiamas, tuomet turi stengtis, jog būtum produktyvesnis.

Kai atvyksta naujas treneris, jis imasi darbo siekdamas geresnių rezultatų, nepaisant to, tarp kokios ugnies atsiduri. Treneriui reikia parodyti geresnį rezultatą, nes būtent dėl to jį ir pasikvietė. Tai – tarsi maža lazdelė, kuri naudojama bakstelėti gyvūnams. Taip šiuo atveju ir su mumis, jog sužadintų ir paskatintų visus. Toks yra didžiausias efektas, tarsi didžiulis pažadinimo signalas, jog kiekvienas dar labiau pasitemptų. Jasikevičiui atvykus, įsivedėme keletą kitokių dalykų, galbūt ir jis pats yra kažkiek kitoks, o tai galiausiai pakeitė ir visų pastangas.

Nėra didelio skirtumo tarp Itoudžio ir Šaro, kadangi jie abu yra išaugę pas tą patį trenerį Željko Obradovičių. Šaras žaidė pas juos abu, kai Itoudis dirbo štabe su Željko. Dėl to daugelis dalykų – labai panašūs, dėl ko yra pamokslaujama ir ko yra mokoma, todėl šitas pokytis tik labiau sužadino komandą.

Sakyčiau, kad tai sujungė visus tam, jog nukreiptų reikiama linkme ir šie metai netaptų iššvaistyti. Esame labai talentinga komanda ir jau paleidome daug rungtynių, vienas jų – antradienį (su Belgrado „Crvena Zvezda“, pralaimėjo 76:85). Turime būti tikri, jog daugiau taip nebenutiktų. Turime labai daug potencialo, kada žaidžiame tinkamai.

– Kaip jūs reagavote į tai, kai lietuviai užsipuolė jus socialiniuose tinkluose po jūsų apsilankymo Maskvoje pernai rudenį per draugišką turnyrą?

– Tai buvo beprotiška. Suprantu istoriją ir esu istoriją mėgstantis žmogus, todėl stengiuosi pažinti ją, kiek tik įmanoma daugiau, jog nebūčiau neišmanėlis. Man patinka gilintis. Manau, kad tai – asmeninis dalykas, kuris nutinka tam tikrai grupei žmonių. Nelaimingi įvykiai nuolat nutinka daugybei žmonių ir daugybei šalių.

Kai šiuo metu kalbame, dabar yra grupė žmonių, kuriuos žudo, žaloja ir niokoja kita grupė žmonių, tačiau tai nepaliečia mūsų. Dėl to lietuviai nekalba apie tai. Tačiau suprantu bendrą kontekstą, kas buvo nutikę su rusais, kas atsitiko per okupaciją ir komunizmą, ir kitus dalykus. Tai – jautri tema.

Tačiau manau, kad žmonės, kurie pažįsta mane ir mano asmenybę, lietuviai, su kuriais tapau draugais, su kuriais žaidžiau ir su kuriais bendrauju, supranta, kad Nigelas norėjo susipažinti su kultūra.

Jeigu imant šį atvejį, kai viena šalis padarė kažką kitą šaliai ir tau nėra leidžiama nuvykti ten, tau tiesiog nebūtų leista aplankyti daugybės vietų. Ispanijos kolonijos – visame pasaulyje ir žinote, kaip jie gavo tas žemes, ten nebuvo draugiškumo. Taip pat ir su Prancūzijos kolonijomis Afrikoje. Afrikos šalys kalba prancūziškai. Tau neturėtų būti leista nuvykti ten, jeigu viskas būtų grindžiama vien tuo, kad kažkas buvo padaryta blogo. Todėl manau, kad lietuviams buvo nesąžininga ir nepadoru sakyti man tokius dalykus.

Bet tuo pačiu suprantu, kad tai – opus klausimas, ir, kaip sakiau, padariau viską, jog išmanyčiau situaciją. Tikiuosi, jog jie nepalaikė manęs tokiu, kuris garbina Rusiją dėl to, ką jie padarė Lietuvai. Nežinau, kaip kas nors galėtų taip interpretuoti, bet stengiausi paaiškinti, jog taip tikrai nėra.

Šarūno Jasikevičiaus komentaras po rungtynių Panevėžyje: