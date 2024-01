Pozzecco darbu nusivylęs Parkeris: „Gėda laukti, kol būsi atleistas“

Nuotr.: Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanovic; AP - Scanpix

Vilerbano ASVEL atleido vyriausiąjį trenerį Gianmarco Pozzecco praėjus vos daugiau nei dviem mėnesiams po to, kai jį pasamdė vietoj T.J. Parkerio. Klubo prezidentas Tony Parkeris atvirai kritikavo italą dėl jo darbo klube.

Tony Parker Pozicija: PG Amžius: 41 Ūgis: 188 cm Svoris: 84 kg Gimimo vieta: Briugė, Belgija

Interviu su „L'Equipe“ žurnalistu Yannu Ohnona Parkeris pateikė išsamią informaciją apie šį žingsnį ir pažėrė karčių žodžių Pozzecco atžvilgiu.

„Dvi ar tris savaites žinojome, kad tai nebegali tęstis. Rizikavome pasirašyti sutartį su žmogumi, kurio nepažįstame ir kuris nebuvo mano pirmasis pasirinkimas. Visi žino, kad norėjome Gordono Herberto, – aiškino Parkeris. – Turėjome imti naują trenerį, nes rinkoje nebuvo daug žmonių.

Kai po dviejų savaičių jis man pasakė, kad nori siauresnės 11-12 žaidėjų sudėties, kad tikrai žais aštuoni ar devyni, ir kad Nando de Colo žais visose Prancūzijos čempionato rungtynėse, iškart žinojau, kad tai neveiks, kad viskas tuo ir baigsis. Nė vienas Eurolygos klubas taip nežaidžia. Nerealu ir tiesiog neįmanoma žaisti trejas rungtynes per savaitę su devyniais žaidėjais.“

Nesutarimai prasidėjo anksti, dalijosi Parkeris. Buvęs krepšininkas įvardijo, kad viena iš pagrindinių kryžkelių tarp Pozzecco ir vadovybės buvo jo idėja per rungtynes naudoti mažiau žaidėjų ir daugiau išnaudoti veteranus.

„Bandėme ieškoti išeičių atsisveikindami su Franku Jacksonu, kuris, mano nuomone, yra talentingas, kuris tikrai tobulės, bet kurio treneris nebenorėjo. Bandėme šiek tiek eiti jo kryptimi. Kita vertus, po to jis norėjo atleisti Borisą Dallo. Pasakiau „ne“. Jei de Colo, Charlesas Kahudi ar kas nors kitas susižeistų, kai esame vyriausia Eurolygos komanda, tai buvo neįmanoma.

Vėliau jo požiūris tapo vis labiau neigiamas, jam buvo sunku motyvuoti žaidėjus ir jie po truputį juo nebetikėjo. Be to, jis nusprendė nesiremti mūsų perspektyviais žaidėjais. Nenoriu daugiau tokių trenerių, kurie taip elgiasi, tai nėra mūsų filosofija. Turime akademiją, turime tobulinti tuos, kuriais tikime, pavyzdžiui, Mbaye Ndiaye, Noamas Yaacovas. Su jais pasirašėme ilgalaikes sutartis. Visko jau buvo per daug“, – sakė Parkeris.

Paklaustas, ar šios sąlygos buvo aptartos su Pozzecco prieš pasirašant sutartį, Parkeris sakė, kad Pozzecco su viskuo sutiko.

„Žinoma, mes tai aptarėme, – teigė Parkeris. – Kiekvieną kartą treneriai sako taip, taip, taip, taip. Bet kai ateina realybė, jie tampa didesniais egoistais ir galvoja tik apie laimėtas rungtynes. Per mūsų pokalbius jis man niekada nesakė, kad ketina dirbti su sumažinta rotacija. Jis sakė, kad žais su jaunais vaikinais, ir to nepadarė.“

Vadovaujant Pozzecco, vienas pagrindinių ASVEL žaidėjų de Colo patyrė daugybę traumų. Šis faktas kėlė nerimą Parkeriui ir vadovybei. Keturiskart NBA čempionas norėjo išlaikyti komandos formą visą sezoną, o Pozzecco filosofija prieštaravo tai, kurią norėjo taikyti Parkeris.

„Bijojau, kad žaidėjai traumuosis. Nando, Joffrey Lauvergne'as... Skambinau jiems kiekvieną dieną. Sutarėme, kad jei ir toliau tai tęsis, atsitrenksime tiesiai į sieną. Netgi manau, kad Nando susižeidė dėl jo (Pozzecco) kaltės. Mes per daug jį išnaudojome sezono pradžioje, – sakė Parkeris. – Kalbant apie jaunimą, aptariau tai su juo. Pasakiau jam pažiūrėti Boriso rungtynes, paaiškinau jam, kad jis yra žaidėjas, galintis žaisti nuo pirmos iki trečios pozicijos, o su „Cholet“ jis sužaidė geras rungtynes. Bet, tiesą sakant, kai matai, kaip jis nepasitikėjo Ndiaye ir Yaacovu, man atrodo, kad jis niekada nematė jų žaidžiančių.“

ASVEL sutiko mokėti Pozzecco visą atlyginimą už 2023-24 m. sezoną. Likę dveji jo sutarties metai priklausė nuo kitą vasarą įsigalioti turėjusios išlygos, todėl klubas neprivalės mokėti daugiau.

Žvelgdamas į Pozzecco darbą klube, Parkeris mano, kad treneris pasidavė.

„Esu labai, labai, labai nusivylęs jo darbu, jo vadovavimu komandai. Visų pirma man atrodo, kad jis pasidavė. Man, kaip kovotojui, nesuprantama, kaip po pusantro mėnesio taip pasiduoti. Vis dėlto viskas prasidėjo nuo postūmio, elektros šoko, du kartus laimėjome išvykoje. Tačiau visada matai tikrąjį žmonių veidą, kai pasidaro sunku.

Pralaimėjome kelerias įtemptas rungtynes. Čia reikėtų pamatyti trenerio charakterį, kuris įkvėptų komandą, įtikintų žaidėjus, kad jiems pavyks. Prieš mėnesį jis sakė, kad komanda yra gera, kad mes pasieksime tikslą. Tada jis norėjo viską pakeisti. Tam tikru momentu tai jau nebeįmanoma. Tokiomis aplinkybėmis gėda laukti, kol būsi atleistas, užuot atsistatydinęs. Jis tai darė tyčia“, – kritikavo Parkeris.

„Susisiekiau su juo, kalbėjausi su juo, – tęsė prancūzas. – Bet mačiau, kad jis neketino pasitraukti pats. Jis neketino palikti pinigų ant stalo. Tai verslas. Taigi, kitą dieną po pergalės prieš „Žalgirį“ pasiekėme susitarimą. Davėme jam likusios metų dalies atlyginimą. Dar dveji jo metai priklausė nuo išlygos. Žinojome, kad rizikuojame, nebūtume pasirašę sutarties su treneriu trejiems metams be išeities.“