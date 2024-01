Trinchieri debiutas LKL pažymėtas „Žalgirio“ pergale Jonavoje

Nuotr.: Betsafe-LKL

Nuotr.: Betsafe-LKL

Nuotr.: Betsafe-LKL

Nuotr.: Betsafe-LKL

Nuotr.: Betsafe-LKL

Andrea Trinchieri su Kauno „Žalgiriu“ (13-2) atsidarė pergale Lietuvos krepšinio lygoje (LKL). Lietuvos čempionai išvykoje 75:67 (16:15, 25:13, 17:17, 17:22) nugalėjo Jonavos „CBet“ (7-9).

Fotogalerija Nuotr.: Betsafe-LKL Nuotr.: Betsafe-LKL Nuotr.: Betsafe-LKL Nuotr.: Betsafe-LKL Nuotr.: Betsafe-LKL Nuotr.: Betsafe-LKL Nuotr.: Betsafe-LKL Nuotr.: Betsafe-LKL Nuotr.: Betsafe-LKL Nuotr.: Betsafe-LKL Nuotr.: Betsafe-LKL Nuotr.: Betsafe-LKL Nuotr.: Betsafe-LKL Nuotr.: Betsafe-LKL Nuotr.: Betsafe-LKL

Mačas sėkmingiau prasidėjo svečiams (10:1), bet klaidų kupiname pirmajame kėlinyje „CBet“ stabilizavo padėtį ir po 10 minučių turėjo minimalų deficitą (15:16).

Visgi antrajame kėlinyje „CBet“ toliau dažnai klydo, o tuo pasinaudoję žalgiriečiai prieš pertrauką pabėgo į priekį ir įgijo dviženklę persvarą – 41:28.

Likus 4 minutėms iki rungtynių pabaigos Edvinas Šeškus sumažino šeimininkų atsilikimą iki vienženklio (57:66), bet „Žalgiris“ nesutriko ir užtikrintai užbaigė dvikovą.

Kauno ekipos gretose išsiskyrė Rolands Šmits, kurio sąskaitoje per 18 minučių buvo 15 taškų (6/6 dvit., 0/2 trit., 3/3 baud.), 7 atkovoti kamuoliai, 1 rezultatyvus perdavimas bei 21 naudingumo balas.

Laurynas Birutis per 21 minutę taip pat pelnė 15 taškų (6/8 dvitaškiai). Jis dar atkovojo 3 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei surinko 16 naudingumo balų.

Jonavos komandai Michaelas Hughesas per 27 minutes pelnė 13 taškų (2/3 dvit., 1/2 trit., 6/7 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus bei surinko 22 naudingumo balus.



„CBet“: Lukas Kreišmontas 15 (4/6 dvit., 7/10 baud., 7 atk. kam.), Michaelas Hughesas 13 (6/7 baud., 6 rez. perd., 3 per. kam., 2 blok.), Edvinas Šeškus 12 (2/4 trit.), Strahinja Mičovičius 8, Tauras Jogėla 7 (3 per. kam.).



„Žalgiris“: Rolands Šmits (6/6 dvit., 7 atk. kam.) ir Laurynas Birutis (6/8 dvit.) po 15, Edmondas Sumneris 11 (4/6 dvit., 3 per. kam.), Lukas Lekavičius 9.

Rungtynių apžvalga: