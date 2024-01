Suspenduoto Greeno išpažintis: NBA vadovui užsiminė apie karjeros pabaigą

Nuotr.: AFP – Scanpix

Nuo krepšinio atsitraukti turėjęs Draymondas Greenas neslepia galvojęs nebegrįžti ant parketo.

Draymond Green Komanda: Golden State Warriors

Pozicija: PF, C Amžius: 33 Ūgis: 202 cm Svoris: 104 kg Gimimo vieta: Saginaw, JAV

„Golden State Warriors“ žvaigždė išpažintimi tapusioje tinklalaidėje „The Draymond Green Show“ atskleidė, jog NBA komisaras Adamas Silveris atkalbėjo nuo tokio sprendimo.

Greenas pasakojo, jog po neribotos diskvalifikacijos dėl nesportinio elgesio ilgai kalbėjosi su Silveriu, su kuriuo diskutavo dėl galimybės pasitraukti iš NBA.

„Pasakiau jam: „Adamai, man viso to jau per daug. Tiesiog per daug. Man visko darosi per daug ir galvoju baigti karjerą.“ – perpasakojo Greenas. – Ir Adamas tada sakė: „Priiminėji labai neapgalvotą sprendimą ir aš neleisiu tau padaryti to.“

„Turėjome ilgą ir puikų pokalbį, kuris man labai padėjo, – tęsė „Warriors“ puolėjas. – Esu labai dėkingas, jog žaidžiu lygoje su tokiu komisaru kaip Adamas, kuris pasirengęs labiau padėti, o ne pakenkti, taip pat padėti, o ne bausti. Jam rūpi žaidėjai.“

Greenas artimiausiu metu grįš po diskvalifikacijos, kuri buvo ištęsta iki 14 rungtynių. Gruodžio 12-osios incidentas, kai „Warriors“ aukštaūgis smogė Jusufui Nurkičiui į veidą, buvo antrasis smurtinis veiksmas aikštelėje vos per mėnesį.

„The Draymond Green Show“ tinklalaidė:

33-ejų puolėjas prieš tai buvo gavęs penkerių rungtynių diskvalifikaciją už Rudy Goberto smaugimą.

Greenas mėnesį dalyvavo konsultacijose, po kurių sekmadienį krepšininkas vėl pradėjo darbus su „Warriors“. Tikimasi, jog sugrįžimas galėtų įvykti per artimiausią savaitę.

San Fransisko klubas Vakaruose žengia vienuoliktoje vietoje su 17 pergalių per 36 turus.

Greenas šį sezoną per 15 rungtynių fiksavo 9,7 taško, 5,5 atkovoto kamuolio ir 5,8 rezultatyvaus perdavimo rodiklius. Šis sezonas – pirmasis pagal naują ketverių metų ir 100 mln. JAV dolerių kontraktą.

Greenui kiekvienas mačas, praleistas dėl diskvalifikacijos, kainuoja 154 tūkst. JAV dolerių.

Puolėjas NBA rungtyniauja nuo 2012 metų, kada „Warriors“ pasikvietė jį 35-u šaukimu.