Žibėnas prieš žūtbūtinį mūšį su Spanoulio auklėtiniais: „Pavertėme juos geresniais žaidėjais“

Nuotr.:

Vilniaus „Rytas“ Atėnuose sieks išgelbėti sezoną FIBA Čempionų lygoje. Giedriaus Žibėno auklėtiniai klysti nebegali – trečiadienį antrose įkrintamųjų rungtynėse sieks palaužti Atėnų „Peristeri“.

Lietuvos klubas prieš savaitę savo aikštėje krito skaudžiai 92:110.

„Turėjome daug gero laiko suprasti, kodėl pralaimėjome rungtynes, ir išsiaiškinti visas taktines ir emocines klaidas, – kalbėjo Žibėnas. – Turėjome gerą laiką suvirškinti visas klaidas. Jeigu žaisime kartu, turime visus šansus.“

Antrasis mačas su Vassilio Spanoulio auklėtiniais trečiadienį Graikijoje prasidės nuo 19.30 val. Įkrintamųjų serija dėl vietos „Top 16“ vyksta iki dviejų pergalių.

„Realiai pavertėme juos geresniais žaidėjais, – apie rekordinį puolimą ir „Peristeri“ pelnytus 110 taškų sakė „Ryto“ vyr. treneris. – Visą laiką sakau tą patį, kad varžovų potencialas visada yra didelis ir priklauso nuo to, kaip leisi jiems žaisti. Leidome jiems žaisti ir tikrai pavertėme juos gerais žaidėjais, bet išsiaiškinome, kur klydome, ir stengsimės nebekartoti tų klaidų trečiadienio rungtynėse.“

„Rytas“ pasiruošimui turėjo savaitę, kadangi šeštadienio mačas su Panevėžio „7bet-Lietkabeliu“ buvo nukeltas varžovų prašymu.

„Mums labai svarbu, kad prieš artėjančias rungtynes žaidėjams būtų labai aišku, ką norime žaisti, kokius mažus pokyčius norime padaryti ypatingai gynyboje, – teigė Žibėnas. – Tam reikia laiko. Jeigu būtume žaidę su Panevėžio komanda, to laiko būtų buvę automatiškai mažiau. Prie viso to, Panevėžio klubas žaidžia kitokią gynybą, dėl to būtų buvusios kitokios treniruotės ir pasiruošimas. Vienos rungtynės per savaitę nėra kažkokia kliūtis, nes tai – ne pirmas ir ne antras kartas šį sezoną, turint omeny, koks yra Čempionų lygos tvarkaraštis.“

Javinas DeLaurier dėl sveikatos problemų praleido pirmąsias rungtynes su „Peristeri“, bet jau grįžta į ritmą.

„Javinas jau sportavo paskutinėse dviejose treniruotėse, viskas su juo yra gerai, – komentavo Žibėnas. – Aišku, minimalių traumų yra visą laiką, pas kiekvieną žaidėją, bet tai – tokia rungtynių kategorija, kai turi paruošti kūną ir mažos traumelės yra niekam neįdomios. Turime eiti, pasiruošti statyti kūnus ir kautis žymiai geriau nei mes tai darėme pirmose rungtynėse.“

Su „Peristeri“ sudėtimi galite susipažinti paspaudę čia.