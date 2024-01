Savo idėjomis tikintis Žibėnas: „Jokių pasiteisinimų nėra, nuviliantis rezultatas“

Nuotr.: FIBA

Vilniaus „Ryto“ vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas po iškritimo iš FIBA Čempionų lygos kalbėjo apie nesėkmę lėmusias priežastis bei trenerių štabo pasitikėjimą savo idėjomis.

Lietuvos vicečempionai trečiadienį Atėnuose 80:83 nusileido „Peristeri“ ir įkrintamųjų serijoje krito 0-2.

Ketvirtą sezoną Čempionų lygoje dalyvaujantis „Rytas“ vėl liko be „Top 8“, o „Top 16“ nepasiekia antrą kartą.

„Sveikinimai „Peristeri“, – sakė Žibėnas. – Tris kėlinius mes darėme per daug smulkių klaidelių. Kažkur paprastos pražangos nepadarėme, kažkur stipriąją ranką prasileidome, kažkur į krūvą veržėmės, nenusimetėme. Nuo trečio kėlinio vidurio viską darėme taip, kaip ruošėmės. Deja, to neužtenka tokiose didelėse rungtynėse pergalei.

Skaudu, bet turime mokytis iš klaidų ir tas pamokas atsinešti į kitas rungtynes. Nėra kada verkšlenti, yra šeštadienį rungtynes, yra KMT turnyras. Per kelias savaites labai daug kas gali pasikeisti. Turime reaguoti vyriškai ir priimti. Suvirškinti yra sunku, bet tą privalome padaryti.“

„Rytas“ neįgyvendino 1 iš 3 sezono tikslų. Ar tai sukelia dvejonių Žibėnui ir visam trenerių štabui dėl savo idėjų?

„Manau, kad mes paruošėme planą, – sakė Žibėnas. – Po pirmų rungtynių daug prisiėmiau ant savęs, po šių aš neprisiimu. Mes paruošėme komandą, komanda žaidė taip, kaip turi žaisti. Deja, tik nuo trečio kėlinio vidurio.“

– Pradėjote mačą 1:13. Kas nesuveikė nuo pat pradžios?

– Tiesiog varžovai pajautė pirmose rungtynėse jau, kad jie ne tik gali žaisti, bet gali laimėti seriją. Jie tą atsinešė į antrąsias rungtynes. Mūsų išvados buvo gal ir padarytos, bet kai tu pradedi rungtynes išvykoje 1:13, tai vėl jie tą pačią gerą bangą pasiima. Mes kažkur geresnį metimą prametėme, jie sunkesnį pataikė ir vėl turėjome vytis, kas išvykose labai sunku yra. Pradžioje gal tas fiziškumas, mes jo tikėjomės, patys jo pridėjome. Bet kažkada taip atsitinka.

Rungtynių žaidėjas EFF 21 Joe Ragland Taškai 17 Taiklumas 6-17 Atkovoti kamuoliai 6 Rezultatyvūs perdavimai 10

– Per pirmą pusę surinkote 30 taškų, kas yra nebūdinga „Rytui“ šį sezoną. Kaip taip gali būti, kad pirmose rungtynėse problema buvo gynyba, o antrose puolimas?

– Pasakyčiau, kad puolime taip pat nesusitvarkėme su emocinis klaidomis. Kažkur norėjome paspręsti po vieną, kažkur per giliai įsiveržėme, kur jų lanko saugotojai stovėjo. Aplink perimetrą turėjome daug laisvų žmonių, bet neišskirstėme perdavimų, o dėl to nepataikėme metimų. Antroje pusėje kamuolių dalinomės, padarėme 25 rezultatyvius perdavimus, tad ne čia problema.

– Trevoras Thompsonas pridarė problemų ir pirmajame, ir antrajame mače. Ar tai lėmė fizinių galimybių trūkumas, ar kažko nepadarė auklėtiniai?

– Nepasakyčiau. Tiesiog jį labai gerai išnaudoja varžovai. (Joe) Raglandas yra viso to priežastis, jis sukurdavo ir gerus metimus, ir laiku paduodavo perdavimą. Mes galbūt irgi kartais geras pozicijas užsiimsime, bet nepaduosime (perdavimo). Čia tos smulkios detalės, apie kurias kalbėjau. Sakau, kažkur gal pražangos nepadarėme, kai jis dviem kojomis gaudavo kamuolį per arti krepšio, per pigūs taškai. Iš tikrųjų, nebuvo tiek daug pigių taškų, kaip pirmose rungtynėse, bet to neužtenka. Jokių pasiteisinimų nėra, nuviliantis rezultatas ir, aišku, turime išmokti pamokas.

– Panaikinote didžiulį deficitą Dižone, dabar Atėnuose. Kas neleidžia įprasminti to pergale?

– Kaip ir sakau, kažkur emocinių klaidų turime per daug. Tokiose rungtynėse pasimato, kas gali žaisti. Tą mes šiandien pamatėme labai aiškiai ir tą mes turėsime omenyje. Mes esame treneriai, mūsų darbas yra žaisti su tais žaidėjais, kurie tą dieną yra pasiruošę, emociškai pasiruošę. Tiesiog augame kartu su žaidėjais. Augame mes, auga žaidėjai, auga komanda.

– Kai turėjote +1, Gytis Radzevičius išsimetė visiškai laisvą tritaškį. Kiek apmaudu dėl tokių momentų?

– Krepšinis. Šiandien Gytis gal to metimo nepataikė, bet mes žinome, kad kitose rungtynėse jis tokius keturis pataikys. Čia ne problema, krepšinis toks jau yra.

– Kai varžovai pirmavo 1 tašku, R.J. Cole'as veržėsi krepšio link, nepataikė, nors aikštėje buvo Marcusas Fosteris. Ar nesinorėjo, kad kamuolys būtų jo rankose?

– Tai aišku, kad norėjosi. Bet atsiminkime, kad jis suklydo prie šoninės linijos, kur mes norėjome žaisti daugiau iš viršaus. Akcentas buvo didelis atakuoti jų taikinius. Kažkada užpulsime, kažkada ne. Manau, kad žaidėme geriau nei pirmose rungtynėse, bet to neužteko. Turime pripažinti varžovų pranašumą.

– Pirmas sezono tikslas neįgyvendintas. Ar po tokio rezultato trenerių štabui yra dvejojimo dėl savo idėjų?

– Manau, kad mes paruošėme planą. Po pirmų rungtynių daug prisiėmiau ant savęs, po šių aš neprisiimu. Mes paruošėme komandą, komanda žaidė taip, kaip turi žaisti. Deja, tik nuo trečio kėlinio vidurio. Tas priežastis, kodėl mes nuo pradžių neįeiname, mes turime aiškintis ir žiūrėti. Nes tai, ką mes ruošėmės, kai žaidėme su geromis rankomis, su gerais pastūmimais, laiku ir vietoje, tai jie nematė krepšio. Per 9 minutes jie buvo įmetę 9 taškus lemiamame kėlinyje.

Dėl to mes ir sugrįžome į rungtynes, tokią mes savo komandą matome, bet kaip ir sakau – čia to neužtenka. Reikia žaisti visiems, reikia vienas kitą pakelti, reikia žinoti, kad bus blogų momentų, reikia žinoti, kad kažkada kamuolys iki tavęs neprieis, būti pasiruošus ir reaguoti teisingai.

– Po tokio rezultato gali būti kažkoks pokalbis su vadovais?

– Nežinau. Ruošimės dabar šeštadienio rungtynėms. Ar vadovai kalbės, ar nekalbės... Treneriai treniruoja, žaidėjai žaidžia, vadovai, jeigu reikia, kalbasi.

– Lieka LKL ir KMT. Ar su šia dabartine sudėtimi įmanoma įgyvendinti likusius du tikslus?

– Aišku, kad norisi, ypač po tokio nuviliančio europinio (sezono). Nėra kada verkšlenti, turime reaguoti, labai svarbios šeštadienį rungtynės dėl reguliaraus sezono. Negalime būti 0-2 su vilkais. Faktas, kad ir mūsų fanams tas yra svarbu. Mūsų toks darbas, mes negalime ateiti su kažkokiais niūriais veidais, nes šeštadienį paprasčiausiai būsime nesuprasti.