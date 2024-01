Atšauktą treniruotę kainavę „Žalgirio“ sunkumai – 50 minučių skrydis virto 12 valandų kelione

Nuotr.:

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai po neplanuotai ilgos kelionės trečiadienio vakarą pasiekė Barseloną. Čia žalgiriečiai ketvirtadienį surengs treniruotę, o penktadienį „Palau Blaugrana“ arenoje žais Eurolygos 21-ojo turo rungtynes su vietos „Barcelona“ klubu.

Su trikdžiais nukeliavus į Barseloną, mintimis su „Žalgiris TV“ apie pasiruošimą susitikimui su „Barcelona“ dalijosi žalgirietis Lukas Lekavičius.

„Sunki diena. Turėjo būti lengviausias skrydis – 50 minučių, bet visa kelionė gavosi 12 valandų. Aišku, išvargino, bet viskas gerai, svarbiausia, kad atskridome saugūs. Rytoj turėsime treniruotę ir pasiruošime rungtynėms, – kalbėjo Lekavičius. – Turėjome atšaukti atsistatymo treniruotę, nes atvykome labai vėlai. Turėsime rytoj treniruotę, manau, kad spėsime išsianalizuoti varžovus ir pasidaryti gerą darbą prieš rungtynes.“

Prie „Žalgirio“ prisijungus vyriausiajam treneriui Andrea Trinchieri, Lukas Lekavičius Eurolygoje vidutiniškai žaidė po 21 minutę per trejas pastarąsias rungtynes ir rinko po 8,6 taško bei po 9,6 naudingumo balo.

Žalgirietis, kalbėdamas apie Trinchieri diegiamus pokyčius komandos žaidime, pabrėžė pagreitėjusį žaidimo tempą.

„Aišku, treniruočių dar trūksta, bet vietoje to žiūrime video, analizuojame. Treneris stengiasi išsiprašyti, ko nori. Jis nori, kad žaistume greitai, kuo greičiau. Mėgsta aikštėje turėti du gynėjus. Kreipia dėmesį į mažas detales, tas irgi labai svarbu. Aišku, aš mėgstu greitesnį krepšinį. Man tai yra didžiulis pliusas. Be to, gaunu ir daugiau minučių, šalia Keenano Evanso. Greitas žaidimas – man tik į naudą“, – teigė Lekavičius.

Penktadienį „Žalgiris“ susitiks su „Barcelona“, su kuria kovojo gruodžio 22-ąją rungtynėse Kaune ir nusileido tik po atkaklios kovos – 80:85.

Žalgirietis tikino, kad kauniečiai turės pristabdyti laisvai ir greitai žaisti mėgstančius varžovus.

„Jie demonstruoja banguotą krepšinį. Sezoną pradėjo labai gerai, o po to įkrito į duobelę kažkokią. Po to vėl grįžo. Jie turi labai daug talento. Svarbiausia bus pristabdyti jų greitą krepšinį, jie žaidžia labai laisvai“, – aiškino Lekavičius.

Kauno „Žalgirio“ ir „Barcelona“ dvikova prasidės penktadienį 21.30 val. Lietuvos laiku.