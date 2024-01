Gražus išsiskyrimas: ALBA ir Erikssonas pasuko skirtingais keliais

Nuotr.: BasketNews.lt/Dominykas Repečka

Berlyno ALBA paskelbė, kad abipusiu susitarimu nutraukė kontraktą su Marcusu Erikssonu, kuris gydytis traumą išvyks į gimtąją Švediją.

Marcus Eriksson Komanda: Pozicija: SG Amžius: 30 Ūgis: 201 cm Svoris: 87 kg Gimimo vieta: Uppsala, Švedija

Susitarimas dėl kontrakto turėjo galioti iki šio sezono pabaigos.

Erikssonas į Berlyno klubą atvyko 2019 metais, kai persikėlė iš Las Palmo „Gran Canaria“ komandos. Jis su ALBA marškinėliais sužaidė 138 rungtynes ir triskart tapo Vokietijos čempionu bei dukart Vokietijos taurės laimėtoju.

„Šiandien atsisveikinu su klubu, kuris buvo lyg mano namai, – klubo svetainėje cituojamas Erikssonas. – Noriu labai padėkoti už pasitikėjimą, kurį ALBA man suteikė beveik prieš penkerius metus ir davė galimybę vilkėti šios komandos marškinėlius. ALBA – ne tik krepšinio klubas, o šeima. Čia patyriau, jog vertybės yra svarbesnės už krepšinio aikštę.

Deja, dėl traumos negalėjau prisidėti tiek, kiek norėjau. Bet visada jaučiau fanų, klubo, trenerių ir komandos draugų palaikymą. Iš Berlyno parsivežu kelis titulus, bet labiausiai didžiuojuosi tuo, jog esu šios šeimos dalimi. Net jeigu mūsų keliai išsiskiria, tikiuosi, kad dar pasimatysime ateityje. Ačiū už viską.“

Krepšininkas dėl traumų nežaidė krepšinio dvejus metus. Pastarąjį kartą jis aikštėje buvo pasirodęs 2022 metų sausio 20 dieną, kai ALBA susitiko su Madrido „Real“.

30-metis 201 cm ūgio snaiperis 2021-2022 metų sezone Eurolygoje per 13 mačų rinko po 12,5 taško, o tritaškius pataikė 43 proc. taiklumu. 2020-2021 metais jis Eurolygoje per 22 susitikimus fiksavo 12,4 taško vidurkį, 2019-2020 metais per 22 akistatas – 11,2 taško.